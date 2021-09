Solskjaer laisse entendre que la star de Man Utd travaillant dans l’ombre de Ronaldo a beaucoup à apprendre

Ole Gunnar Solskjaer est convaincu qu’un attaquant de Man Utd travaillant dans l’ombre de Cristiano Ronaldo viendra bien, bien que son impact ne soit peut-être pas aussi immédiat que beaucoup l’espéraient.

Le retour de Ronaldo à Old Trafford a donné au club et aux fans une secousse notable. Toutes les craintes que la signature de Ronaldo soit davantage pour le spectacle ont déjà été dissipées. Après seulement trois matches, Ronaldo a déjà marqué quatre buts et semble produire à chaque fois lorsqu’il est trouvé dans et autour de la surface.

Mais si les résultats ont été jusqu’à présent encourageants, Jamie Carragher a exprimé sa crainte que le retour de Ronaldo étouffe Paul Pogba et Jadon Sancho.

Dans le cas de Sancho, l’ailier anglais devait avoir un impact immédiat après son superbe passage à Dortmund.

Mais il est vrai qu’à ses débuts, son influence offensive a été jusqu’à présent négligeable. En effet, Solskjaer a choisi de faire pivoter Sancho parmi les onze de départ pour leur voyage à West Ham dimanche.

Expliquant la décision, le Norvégien a déclaré (via le métro): “Jadon’s [Sancho] a commencé le match de mardi et nous avons trouvé la meilleure décision de le laisser ici maintenant et la chance de venir et de faire la différence si nous en avons besoin. »

Sancho est entré sur le banc, mais c’était un attaquant Jesse Lingard qui a volé la vedette.

Et les autres commentaires de Solskjaer avant la victoire de dimanche sur les Hammers suggèrent que les attentes pour Sancho devraient être tempérées cette saison.

“Je pense que vous avez raison, à la fois avec l’arrivée de Raphael Varane et de Cristiano, cela enlève un peu de pression à un jeune homme”, a déclaré Solskjaer à Sky Sports.

« Il a 21 ans, il apprend le jeu. Il apprend comment nous nous entraînons, il apprend comment nous jouons, il apprend la Premier League. Mais il est venu affamé d’apprendre.

«Nous connaissions son talent et nous l’avons signé avec l’idée que nous aurons un attaquant de pointe ici pour les 10 ou 12 prochaines années.

« Jadon trouve ses marques. C’est dommage qu’il soit tombé malade juste au moment où il allait entrer, donc il était sorti, et il a perdu un peu de pré-saison. Mais il travaille dur et il sera bon.

La star de Man Utd s’attaque au “vraiment pauvre” Ferdinand Snipe

Pendant ce temps, Phil Jones a rejoint le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pour dénoncer les commentaires de Rio Ferdinand sur la carrière du défenseur.

L’ancien défenseur central de United, Ferdinand, a fait la une des journaux lorsqu’il a remis en question la décision du club de confier à Jones un nouveau contrat.

Solskjaer riposte à Ferdinand, insistant sur le fait que Jones a travaillé dur pour essayer de se débarrasser de son cauchemar de blessure. En conséquence, Ferdinand s’est excusé et a admis que il a réalisé l’adversité à laquelle le défenseur a été confronté après avoir parlé à des initiés de United.

Mais Jones a déclaré au podcast officiel de United que les luttes contre les blessures étaient “les plus basses que j’ai probablement jamais ressenties dans ma vie”. Il a ajouté qu’il trouvait « difficile » de regarder un match de football parce qu’il se sentait « coincé ».

Dans une autre interview avec The Sunday Times, Jones a riposté à son ancien coéquipier Ferdinand pour ses commentaires. “Écoutez, le respect que j’ai est énorme”, a déclaré le défenseur.

« J’ai partagé une loge avec Rio – un grand professionnel. J’ai adoré jouer avec lui. Grand garçon, bonne humeur. J’ai tellement appris de lui.

«Mais ce qu’il a dit était médiocre. Vraiment pauvre. Je ne suis pas dans les disputes, pas dans les disputes, et s’il ne savait pas, il ne savait pas.

