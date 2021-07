Solskjaer laisse tomber Martial, les futurs indices de Lingard au milieu de l’impact de Sancho sur Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer a fourni l’indication la plus claire à ce jour sur l’avenir de la paire d’attaquants de Man Utd, Anthony Martial et Jesse Lingard.

Sancho est finalement devenu un Diable Rouge vendredi après Homme Utd terminé leur quête d’un an. L’attaquant anglais est arrivé pour un montant d’environ 73 millions de livres sterling, et à ce prix, on s’attend à ce qu’il saute directement dans les onze de départ.

L’arrivée de Sancho est un énorme coup de pouce pour Solskjaer et le club, et un expert pense qu’il le fera aider les jeux de deux autres stars. Liverpool devrait rebondir après sa sombre défense du titre. Alors que Chelsea espère apporter sa forme européenne dans l’arène nationale.

Man City, bien sûr, reste la plus grande menace pour tous. Et s’ils décrochent un ou les deux Harry Kane et Jack Grealish, la tâche de leurs rivaux deviendra considérablement plus difficile.

Tout cela rend l’arrivée de Sancho d’autant plus importante, bien que la spéculation ait tourbillonné, cela pourrait sonner le glas de Antoine Martial ou alors Jesse Lingard.

Lingard a été lié à un passage permanent à West Ham après avoir excellé en prêt. Martial, quant à lui, a étonnamment été lié à Tottenham au milieu des inquiétudes concernant son temps de jeu à Old Trafford.

Cependant, si Solskjaer parvient à ses fins, aucun des deux joueurs ne sera autorisé à partir cet été.

L’opération potentielle de l’épaule de Marcus Rashford pourrait le mettre à l’écart pendant plus de deux mois. Peut-être dans cet esprit, Solskjaer a laissé entendre que Sky Sports resterait tous les deux après leur défaite amicale contre QPR.

“Cela montre aux fans que nous sommes sérieux”, a déclaré Solskjaer (via le Manchester Evening News) lorsqu’on lui a posé des questions sur la signature de Sancho.

« Nous espérons avoir l’un des meilleurs attaquants d’Angleterre pour les 10, 12 prochaines années.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

«Nous avons Marcus – 23 ans, nous avons Mason qui est un jeune garçon. Nous avons donc un noyau anglais là-bas et ensuite nous avons l’expérience supplémentaire avec Edinson, Anthony, Bruno, Jesse revient.

« Donc, je pense que la ligne avant est vraiment bonne. »

La préférence de transfert de la cible de Man Utd révélée

Pendant ce temps, la cible du transfert de Manchester United, Eduardo Camavinga, préférerait un transfert en Espagne plutôt qu’en Premier League cet été, selon un rapport.

L’adolescent rennais est en passe de devenir l’un des milieux de terrain les plus excitants du monde à son rythme actuel. Après avoir fait ses débuts seniors à l’âge de 16 ans, le joueur de 18 ans joue désormais un rôle senior. En raison de sa récente ascension, United et ses rivaux Chelsea ont tous deux manifesté leur intérêt dans un accord potentiel.

L’adolescent pourrait être un remplaçant solide pour Paul Pogba à long terme. Mais selon le Manchester Evening News, United a reçu un coup dur dès le début.

L’équipe de transfert des Red Devils – dirigée par le directeur du football John Murtough – a eu des discussions avec les représentants de Camavinga.

Mais le journal affirme que les pourparlers n’étaient “pas encourageants”. En effet, leur client préférerait s’installer en Espagne plutôt qu’en Angleterre s’il quittait la France.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: Man Utd confiant de signer le meilleur objectif de milieu de terrain de Liverpool pour 45 millions de livres sterling