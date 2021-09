Solskjaer laisse tomber un indice de sélection de Man Utd que David Moyes pourrait craindre

in

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a laissé entendre que Jesse Lingard pourrait jouer contre West Ham dimanche.

Le milieu de terrain offensif a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt au London Stadium. Il s’est avéré être un succès instantané, marquant neuf buts en seulement 16 apparitions.

Sa forme impressionnante a aidé Jambon occidental se qualifier pour la Ligue Europa, tout en lui permettant de revenir dans l’équipe d’Angleterre.

Lingard est retourné à Old Trafford cet été et fait maintenant partie des plans d’Ole Gunnar Solskjaer. Cependant, le joueur de 28 ans a coûté un point à Man Utd dans leur Défaite de la Ligue des champions face aux Young Boys.

Il a joué un backpass sans regarder, préparant Theoson Siebatcheu pour un vainqueur dans le temps additionnel.

Interrogé sur Lingard, Solskjaer a suggéré que le joueur pourrait commencer contre son ancien club.

“Avec Jesse, aucun footballeur n’aime faire des erreurs, mais cela fait évidemment partie intégrante du jeu”, a déclaré Solskjaer (via Express).

« Nous en tirerons des leçons, il en tirera des leçons. Nous sommes des humains, chaque footballeur fait des erreurs. Il se relèvera et sera prêt à jouer dimanche contre West Ham.

Lingard fait face à un combat pour devenir un habitué de la première équipe, compte tenu des riches options d’attaque de Solskjaer.

Il peut compter sur des personnes comme Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Anthony Martial et Bruno Fernandes. Marcus Rashford et Edinson Cavani devraient également revenir de blessure plus tard dans la campagne.

Les rumeurs d’un retour définitif à West Ham continuent de tourbillonner. Cependant, l’équipe de David Moyes fait face à la concurrence de Leicester City pour sa signature. Le point de vente espagnol Fichajes a affirmé que Lingard est sur le radar des Renards.

Son prix a déjà été fixé à 30 millions de livres sterling, bien que cela puisse augmenter s’il obtient de bons résultats au cours des prochains mois.

West Ham maintient le cap sur Rice

On pense que Man Utd et Man City sont intéressés par Declan Rice, mais West Ham tient bon.

C’est selon Tom Clark de football.london, qui prétend que l’exécutant anglais est «heureux» dans l’est de Londres.

Les chefs des Hammers voudraient 100 millions de livres sterling pour ses services, démontrant à quel point il est important de les faire fonctionner.

Rice a participé aux quatre matchs de West Ham en Premier League ce trimestre, enregistrant une passe décisive.

