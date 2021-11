Solskjaer limogé ! Se souvenir du temps où les fans de Manchester United voulaient le Bayern Munich en Ligue des champions

Si vous êtes un fan du Bayern Munich comme moi, vous avez probablement passé un week-end maussade. La défaite contre Augsbourg et le drame vaccinal qui a suivi au club ont laissé un goût amer dans la bouche des gens. Le pire, c’est qu’il n’y a pas beaucoup d’autres nouvelles pour nous distraire pour le moment.

Alors, dans l’intérêt de s’amuser un peu (pour changer), moquons-nous de Manchester United, en particulier de leurs fans sur Twitter.

Tout d’abord, une minute de silence — Ole Gunnar Solskjaer a été limogé. Après trois ans à Man United, le Norvégien part après une défaite dévastatrice 4-1 contre l’Eintracht Frankfurt Watford. Le défenseur (et capitaine) Harry Maguire a écopé d’un carton rouge tandis que Donny van de Beek était le seul buteur de Manchester. Quiconque suit United sait à quel point cette phrase est ironique.

Bien sûr, cela ne vous parle pas de la querelle qui couve depuis des mois entre Man United et Bayern FT (« football Twitter »), et c’est probablement pour cela que vous êtes ici. Si vous avez eu la chance de ne pas être exposé à l’enfer toxique qu’est la Premier League FT, alors considérez ceci comme une version courte et aseptisée des événements.

Commençons par cette capture d’écran, qui est une réponse à UTDTrey. Au cas où vous ne le connaissiez pas (une bonne chose !), sachez simplement qu’il a 124,5k followers sur Twitter. Il est également un bon exemple du genre de choses que Prem FT a tendance à dire à propos du Bayern lorsque les choses vont bien pour eux. Pièce A:

Le tweet original d’UTDTrey a finalement été supprimé, probablement parce qu’il en avait marre que les gens le citent avec l’emoji de clown. Bien sûr, il n’avait qu’à publier à nouveau exactement le même tweet pour un autre appareil sans rapport.

Et en regardant les likes et les retweets qu’il obtient, c’est une croyance assez répandue parmi les fans de United qui utilisent Twitter. Ce n’est probablement pas une représentation exacte de leur base de fans, mais nous ne nous en soucions pas vraiment, n’est-ce pas ?

Quoi qu’il en soit, le tweet d’UTDTrey a été très ridiculisé par les fans rivaux, mais aussi par le Bayern FT, qui a semblé le prendre. très personnellement. L’utilisateur de Twitter et fan du Bayern @iiMiaSanMia (à ne pas confondre avec @iMiaSanMia, le compte d’actualités), s’est pratiquement donné pour mission de faire le clown Man United chaque fois qu’il perd un match :

Telle est la manière de twitter les boeufs, cette blague a probablement été étirée trop loin pour être plus drôle. C’est donc une bonne chose que Solskjaer ait été limogé, non ? Selon les rapports, United envisage d’embaucher des gars comme Laurent Blanc ou Julen Lopetegui en tant que managers intérimaires, ce qui sera un tout nouveau domaine de la comédie à explorer. Ou, et s’ils obtenaient Ronald Koeman ? Ou Pirlo ? Pouvez-vous imaginer?

Quoi qu’il en soit, une saga se termine aujourd’hui. Si vous avez enregistré des tweets amusants de ces derniers mois, pourquoi ne pas les publier dans les commentaires ?

Au cas où vous voudriez suivre un compte EPL vraiment amusant et décent, pourquoi ne pas essayer @TheSaItIsHere ? Sa connaissance du ballon est sous-estimée :

S’il vous plaît, mon Dieu, ne laissez pas le Bayern être dans le même groupe de Ligue des champions que nous. Ils vont nous gifler 25-0 pendant que Hansi Flick crie « PLUS DE BUTS ! MACH SIE FERTIG ! » à ses joueurs depuis la ligne de touche tout en ayant l’air de vouloir assassiner quelqu’un – Pøgba Senior (@TheSaItIsHere) 19 septembre 2020

C’est tout pour aujourd’hui les amis !