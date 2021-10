Solskjaer mérite le respect: comme Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a également grandi au travail

Ole Gunnar Solskjaer jette un regard dur (Image: .)

Pour les millennials, il a obtenu un certain crédit dans la banque en tant que footballeur, pour avoir mené les Blackburn Rovers au titre de Premier League en 1995. Mais Sherwood est un manager raté et, d’après son commentaire à la télé, il vénère Jose Mourinho.

Il s’est en quelque sorte moqué des efforts de Solskjaer pour stabiliser le navire à United, affirmant que les choses avaient été meilleures sous Mourinho en termes de victoires de trophées. Oui, le Portugais a remporté quelques trophées lors de son passage à Old Trafford – une tasse de boisson énergisante (lire, Carabao Cup) et le grand vase (lire, Ligue Europa et le terme est emprunté à The Guardian’s Fiver). Mais lorsqu’il a été limogé en décembre 2018 – il a perdu le vestiaire – Mourinho avait laissé une terre brûlée derrière lui. En nommant Solskjaer, United est revenu aux valeurs fondamentales du club pour aller de l’avant.

Mourinho a détruit presque tout ce qui était United, la philosophie du club pour commencer. United n’est pas qu’un autre club. C’est un club familial, mais plus important encore, c’est un sentiment. La fondation du club a été posée par Sir Matt Busby et Jimmy Murphy et sa mère a été créée par Sir Alex Ferguson. United parle de Duncan Edwards et des Flowers of Manchester. Il s’agit de Law, Best et Charlton. Il s’agit également de Fergie’s Fledglings – la classe de 92. United ne concerne pas la nomination de mercenaires pour remporter des trophées. Ceux qui tombent amoureux de la chasse à la gloire, Chelsea offre une échappatoire.

Solskjaer est venu, a réinitialisé la culture d’équipe, a créé une équipe et s’est classé parmi les quatre premiers de la Premier League au cours de deux saisons consécutives ; pour la première fois depuis la retraite de Sir Alex en 2013.

« Les trophées sont une affaire d’ego pour les managers. Cela ne reflète pas de véritables progrès », avait déclaré Solskjaer l’année dernière, suscitant la haine des marchands d’agenda. Oui, pour un club de la stature de United, les trophées sont indispensables. Là encore, le club a régressé après avoir remporté deux trophées sous Mourinho. Arsenal dirigé par Mikel Arteta a remporté la FA Cup en 2020. Même les fans inconditionnels des Gunners admettront que de réels progrès ne se sont pas produits.

Les trophées peuvent parfois recouvrir les fissures. Ce dont United avait grandement besoin après le départ de Mourinho, c’était d’une reconstruction et tout le monde dans la salle du conseil d’administration a convenu que ce serait un processus de cinq ans, le club se battant sérieusement pour les titres de Premier League et de Ligue des champions lors de la quatrième saison de Solskjaer.

Attention, Sir Matt a mis six ans pour construire une équipe championne. Idem avec Sir Alex. La patience est rare chez une grande majorité de fans de football modernes accrochés à FIFA, le jeu vidéo. Le football sur le terrain n’est pas si simple. Même un manager du génie de Jurgen Klopp a mis quatre ans pour rendre Liverpool à nouveau formidable. Au cours des deux dernières années et demie, United a connu une résurrection constante et a nié que ce serait grossier.

Ils n’étaient qu’à un penalty de remporter la Ligue Europa la saison dernière, bien que la finale restera une tache dans la carrière managériale de Solskjaer. Il a été trop lent à réagir et n’a pas réussi à garder une longueur d’avance. Mais comme United, Solskjaer a également grandi au travail et la hiérarchie du club en est satisfaite. Du vice-président exécutif Ed Woodward au directeur du football John Murtough, la direction du club est bien consciente du gâchis dont Solskjaer a hérité et de la correction de cap qui s’ensuit. Solskjaer s’en soucie profondément. Il a un ADN uni et non, il ne fait pas ça pour de l’argent. Une prolongation de contrat pour lui et son staff d’entraîneurs atteste du soutien.

Les attentes ont augmenté ce trimestre après une excellente fenêtre de transfert qui a vu United signer des joueurs de classe mondiale – Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho. Mais les nouveaux arrivants ont besoin de temps pour se coucher. Varane est un vainqueur en série, mais même lui a admis que l’intensité de la Premier League est à un niveau différent, ce à quoi il s’habitue. Sancho a 21 ans, qui est venu dans la ligue la plus difficile du monde depuis la Bundesliga et cette saison devrait être considérée comme sa période d’apprentissage. Ronaldo est revenu dans son ancien club après 12 ans et seulement 10 matchs dans la saison, l’équipe essaie toujours de s’adapter à un système avec le maître tireur au centre de ses préoccupations.

Dans une économie du football ravagée par Covid, United n’allait pas signer un milieu de terrain de grande valeur après avoir déboursé environ 130 millions de livres sterling sur le marché des transferts. Solskjaer admire Declan Rice et il serait la priorité des transferts la saison prochaine. Jusque-là, un milieu de terrain box-to-box de première classe restera la pièce manquante du puzzle. Construire une équipe gagnante est un processus. Sous Solskjaer, des joueurs de classe mondiale ont rejoint United. La connexion avec les fans a été rétablie et du personnel de la cantine aux femmes de blanchisserie, les initiés du club ont retrouvé le sourire. Sous Solskjaer, la bonne structure a enfin été mise en place, de la nomination d’un directeur du football et directeur technique à la refonte du système de dépistage.

OleOut est une tendance écrasante sur Twitter, chaque fois que United perd un match. Cela est maintenant devenu ennuyeux et, comme le dit sarcastiquement Solskjaer, chaque perte dans ce club est qualifiée de crise. Cette saison, les défaites de United sont dues à des erreurs individuelles, de la passe arrière de Jesse Lingard contre les Young Boys au penalty raté de Bruno Fernandes contre Aston Villa et le spectacle d’horreur de Harry Maguire contre Leicester City.

Solskjaer a fait une erreur en jouant un Maguire à moitié en forme contre Leicester. Mais il a eu l’honnêteté de lever la main et de l’admettre après le match. Le gérant n’est pas sans défauts. Il doit faire beaucoup plus confiance aux joueurs de son équipe, comme Donny van de Beek et Eric Bally. La flexibilité est un domaine qui appelle des améliorations de la part de Solskjaer.

Les managers de renom n’ont pas travaillé pour United, principalement en raison du caractère unique du club. Maintenant, le club a beaucoup investi dans Solskjaer et il est bien trop tôt pour faire demi-tour. La nomination d’Antonio Conte, malgré ses titres de champion, serait un pas en arrière. Zinedine Zidane ne semble pas non plus être un choix judicieux.

Les amateurs de matchs et les détenteurs d’abonnements offrent leur soutien indéfectible à Solskjaer, comme cela a été évident lors du match de United en Ligue des champions contre l’Atalanta. Et la façon dont l’équipe a rebondi en seconde période pour gagner 3-2 a montré que le manager n’a pas perdu le vestiaire.

