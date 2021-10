Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait résolu ses problèmes de milieu de terrain s’il était suffisamment « désespéré » et devait arrêter de « gémir », selon un expert.

Les Red Devils ont connu une fenêtre de transfert estivale réussie, renforçant leur attaque et leur défense. Alors que le défenseur central Raphael Varane a ajouté à la ligne arrière, Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho a signé à l’avant.

Ronaldo a eu l’impact le plus évident jusqu’à présent, marquant six buts en neuf matchs. De plus, deux d’entre eux ont remporté des matchs cruciaux de Man Utd en Ligue des champions à Old Trafford.

Cependant, le milieu de terrain est un domaine que Solskjaer n’a pas abordé. En effet, il privilégie toujours Fred et Scott McTominay dans un duo défensif derrière Bruno Fernandes et Paul Pogba.

Mais au milieu du débat sur le rôle de Pogba, un récent rapport du Manchester Evening News a affirmé que Solskjaer se sentait « en privé mécontent » que United n’ait pas signé de milieu de terrain.

Réagissant au rapport, Frank McAvennie a insisté sur le fait que le responsable aurait résolu le problème s’il l’avait vraiment voulu.

« Il n’a pas de jambe sur laquelle se tenir », a déclaré l’expert à Football Insider. « Il a engagé un défenseur central de classe mondiale avec l’un des meilleurs jeunes talents du monde.

« C’est avant même d’arriver à Ronaldo, dont beaucoup de gens ont dit qu’il leur ferait gagner la ligue.

«S’il avait désespérément besoin d’un milieu de terrain, il en aurait signé un. Il est évident que c’est là que l’amélioration est nécessaire.

Fred et McTominay se sont avérés des milieux de terrain fiables pour United, mais à long terme, des doutes subsistent quant à leur adéquation dans un partenariat.

Quant à savoir qui pourrait intervenir, United aurait des yeux sur Marcelo Brozovic de l’Inter Milan et Franck Kessie de l’AC Milan. Les contrats des deux joueurs expirent à la fin de la saison.

Aurélien Tchouameni de Monaco, surveillé par Chelsea, est également sur le radar des Diables Rouges.

Solskjaer doit arrêter Man Utd de gémir

« J’aime McTominay, mais je suis partial. Mais Fred, ce n’est tout simplement pas un bon joueur », a ajouté l’Écossais McAvennie à propos de son compatriote.

« Pogba est un bon joueur mais il ne recule pas assez. Le milieu de terrain est l’un des quelques problèmes là-bas.

« Il ne peut pas gémir, je pense que c’est ce qu’il préfère faire maintenant. »

United attend une autre réponse lorsqu’il affrontera Liverpool à Old Trafford en Premier League dimanche.

