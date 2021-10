Solskjaer noyé par Fernandes, l’équipe de Ronaldo à Man Utd parle

Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo ont inspiré la victoire de Manchester United sur l’Atalanta après une diatribe à la mi-temps dans le vestiaire, selon des informations.

Les Diables Rouges a finalement remporté leur affrontement en Ligue des champions mercredi, mais seulement après être revenu par derrière. En effet, l’Atalanta a pris une avance de deux buts en première mi-temps et aurait pu marquer plus.

United a également eu des occasions avant la pause, mais ils ont vraiment fait un retour en seconde période.

Les buts de Marcus Rashford, Harry Maguire et Ronaldo ont vu les hôtes remporter une autre victoire cruciale en Europe.

Selon The Sun, cependant, la victoire 3-2 n’aurait pas été possible sans les interventions de Ronaldo et Fernandes à la mi-temps.

Une source a déclaré au journal : « Cristiano s’est adressé à toute l’équipe et leur a dit que la performance était inacceptable.

« Il a demandé s’ils n’avaient pas honte et a dit que ce n’était pas ainsi que Manchester United se comportait devant ses propres fans.

« Il leur a dit qu’ils devaient gagner le match et, s’ils ne le faisaient pas, ils pourraient ne pas se qualifier pour la prochaine étape de la Ligue des champions. »

Dans un autre rapport, The Sun détaille comment Fernandes a pris en charge Homme Utdla tactique de.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a d’abord tenté de calmer les joueurs, avant que Ronaldo ne prenne ensuite les choses en main. Cependant, Solskjaer est intervenu et a dit à ses joueurs qu’ils pouvaient encore gagner le match.

Fernandes a cependant insisté sur le fait que quelque chose devait changer pour que cela se produise. Il a dit qu’il devrait jouer un rôle plus important pour avoir davantage le ballon.

Fernandes a ensuite décroché deux passes décisives, une pour Rashford et l’autre pour Maguire.

Néanmoins, The Sun note que le discours de la paire portugaise a prouvé « l’influence croissante » que les deux commencent à avoir sur United.

Fernandes met en garde contre la faille de Man Utd

United revient à l’action dimanche lorsqu’il affrontera Liverpool dans un autre match énorme à Old Trafford.

La forme à domicile des Red Devils en Premier League a connu des difficultés ces derniers temps. En fait, ils n’ont gagné aucun de leurs deux derniers matches à domicile.

De plus, ils n’ont récolté qu’un point en trois matchs dans l’élite.

Fernandes a insisté que seulement trois points suffiront contre les hommes de Jurgen Klopp.

Alors que Man Utd lutte, les Spurs, Arsenal ou Leicester peuvent-ils écraser les quatre premiers de la Premier League?