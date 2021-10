Solskjaer oblige Neville et Carragher à se moquer des critiques de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer a fait un empannage envers le duo de Monday Night Football Gary Neville et Jamie Carragher à la suite de critiques à son encontre et à celle de Manchester United.

Les diables Rouges le patron a été critiqué par un certain nombre d’experts depuis que son équipe a perdu 4-2 à Leicester ce week-end. Neville a a refusé de blâmer sur Solskjaer, mais comme vous vous en doutez, son collègue Carragher ne s’est pas retenu.

La paire a disséqué les performances de United sur Sky Sports. L’ancien défenseur de Liverpool a affirmé que le patron norvégien n’était pas capable de remporter la Premier League ou la Ligue des champions.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match pour leur affrontement européen avec l’Atalanta, Solskjaer a répondu au commentaire.

Sur Neville et Carragher, il a déclaré : « Je préfère ne pas les regarder tous les deux.

« Cela ne m’affecte pas, mais bien sûr, vous voyez certains des commentaires. Nous avons également Liverpool dimanche, donc Jamie regarde toujours ces petites choses.

« J’ai mes valeurs, ma façon de gérer. Je crois en moi, tant que le club croit en moi, je suis presque sûr que l’opinion de Jamie Carragher ne changera pas cela.

La défaite au King Power était la troisième de United lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues – une forme inquiétante qui doit être traitée de toute urgence.

Mais une série de jeux difficiles ne rendra pas la tâche facile. En plus des matchs de cette semaine, ils affrontent à nouveau Tottenham et Atalanta à l’extérieur, puis accueillent City dans le derby de Manchester.

Solskjaer a ajouté : « Qu’est-ce que j’ai fait ? Comme pour chaque jeu où nous analysons le jeu, regardez, nous devons nous améliorer. Mais tu avances vite, c’est l’Atalante.

«Nous nous concentrons sur ce dans quoi nous devons être bons. En Ligue des champions, vous avez six matchs et si vous gagnez vos trois matchs à domicile et obtenez un résultat à l’extérieur, vous êtes probablement qualifié.

Commentaires de Rashford éclaircis par Solskjaer

Solskjaer a également été critiqué en dehors du terrain. Ses commentaires la semaine dernière sur Marcus Rashford se concentrant sur son football ont fait sensation.

Il a choisi de remettre les pendules à l’heure mardi en déclarant : « Sortez l’éléphant de la pièce tout de suite, vous connaissez le titre qui a précédé le match de Leicester.

«Nous sommes tellement fiers de ce que Marcus a fait sur et en dehors du terrain. Vous avez fait la une d’un petit commentaire.

Rashford était assis aux côtés de son manager pour le presseur. L’attaquant a exhorté à la patience pendant le sort délicat.

Solskjaer a peu de chances de voir la saison à Manchester United

« Je pense que pour nous, en tant que joueurs, nous voulons gagner de l’argenterie, et le staff aussi, tout le monde veut gagner des trophées, mais il y a des étapes à franchir pour y arriver, vous ne gagnez pas les trophées du jour au lendemain », il a dit.

« Nous avons fait ce voyage depuis un certain temps maintenant, cela prend du temps pour y arriver, nous nous en sommes souvent rapprochés.

«Nous devons trouver la différence entre se rapprocher et mettre la main sur des trophées. Mais après la période dans laquelle nous sommes maintenant, ce sont les prochains matchs qui comptent, nous ne voulons pas trop regarder en avant.

