Solskjær obtient une victoire vitale pour United ; City, les revers de Liverpool

Après tous ces doutes sur son avenir à Manchester United, Ole Gunnar Solskjær a réalisé ce que Pep Guardiola et Jürgen Klopp n’ont pas pu faire samedi : gagner en Premier League.

Il fallait juste que United affronte une équipe de Tottenham dépourvue de toute ingéniosité offensive qui a permis à Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani – avec un âge combiné de 70 ans – de marquer tous les deux avant que Marcus Rashford ne marque.

Après avoir récolté un point en quatre matchs, la victoire 3-0 dans le nord de Londres donnera à Solskjær un peu de répit, même si United est toujours à huit points de la première place.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Plutôt que Solskjær ressentant la chaleur – les fans de United chantaient de retour « Ole’s at the wheel » – les supporters de Tottenham huaient leur équipe et scandaient au manager Nuno Espirito Santo: « Vous ne savez pas ce que vous faites. »

Chelsea a pu porter son avance au sommet de la Premier League à trois points avec une victoire 3-0 à Newcastle.

Liverpool, deuxième de Klopp, a perdu une avance de deux buts pour faire match nul 2-2 à domicile contre Brighton.

Le champion en titre Manchester City est deux points plus loin après que le 200e match de championnat de Guardiola à la tête du club se soit soldé par une défaite 2-0 à domicile contre Crystal Palace.

Le renouveau d’Arsenal s’est poursuivi avec une victoire 2-0 à Leicester, plaçant le club du nord de Londres derrière United sur la différence de buts à la sixième place.