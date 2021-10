Solskjaer qualifie la star de Man Utd de « meilleure » ; fait admettre la défaite de Liverpool

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a qualifié l’un des buteurs d’aujourd’hui de « meilleur » et a admis que sa lourde défaite à Liverpool le week-end dernier ne serait pas oubliée de sitôt.

Manchester United a produit la réponse parfaite à leur défaite à Liverpool la semaine dernière en battant Tottenham 3-0. Solskjaer a sonné les changements d’un point de vue tactique et personnel.

Un dos trois a été sélectionné. De plus, leur pléthore d’attaquants larges, dont Marcus Rashford, Mason Greenwood et Jadon Sancho, ont tous été négligés alors que Solskjaer a rappelé Edinson Cavani pour s’associer à Cristiano Ronaldo dans les deux premiers.

Le Norvégien a pris ses bonnes décisions à tous les niveaux, United semblant beaucoup plus solide à l’arrière et clinique à l’avant lorsque les opportunités se présentaient.

S’adressant à la BBC après le match, Solskjaer a déclaré: « Bien sûr, lorsque vous sortez du terrain en gagnant 3-0, en gardant le ballon loin de notre but – David de Gea n’avait pas d’arrêt à faire – c’est agréable.

« Dans le football, ça va parfois pour nous et parfois contre. Nous avons travaillé dessus cette semaine. Les garçons étaient brillants, ils l’ont embarqué.

« Raphaël Varane est un joueur de haut niveau. Il lit bien le jeu. Il est rapide et tellement expérimenté. Le récupérer est énorme pour nous.

«De grands buts, tous. Le premier est le plus important. Quelle passe de Bruno [Fernandes] et cristiano [Ronaldo] est le meilleur. S’il en manque un, il est toujours aussi concentré pour le suivant. Quel but. S’il n’est pas là-haut quand toutes ces balles arrivent, je ne sais pas.

« Nous avons construit cette performance sur un travail acharné, de la discipline et en gardant le ballon loin de notre but. Des espaces s’ouvriront surtout si vous obtenez le premier but. Le premier but décide toujours du déroulement du match.

« Nous avons encore une semaine difficile. Match de Ligue des Champions puis City. Nous devons digérer celui-ci et être prêts pour mardi.

Lorsqu’on lui a demandé si ce résultat mettait fermement la défaite de Liverpool au lit, Solskjaer a ajouté: « Bien sûr que non. Cela restera toujours dans les livres d’histoire – l’un des jours les plus sombres. Une tache sombre sur notre CV. Mais le football entre si vite dans l’histoire.

« L’expérience d’Edinson Cavani et de Cristiano est énorme. Nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas nous cacher. La semaine a été difficile pour tous les joueurs. Ils s’y sont vraiment accrochés. L’expérience compte dans des situations comme celle-ci.

Les joueurs adhèrent toujours à la tactique de Solskjaer – Rashford

Le buteur de Manchester United, Marcus Rashford, s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : « Cela a évidemment été une semaine difficile, c’est pour n’importe quelle équipe quand vous ne gagnez pas. Nous avons répondu de la seule manière que nous connaissions. Le staff, les joueurs veulent tous gagner.

« Jouer pour Man Utd, il y a toujours de la pression, vous devez apprendre à en profiter. Jouer pour ce club consiste en partie à sortir de moments difficiles. ce club a toujours rebondi.

« Je pense [Ole Gunnar Solskjaer’s] préparé pour l’équipe contre laquelle nous jouons. Nous devons tous accepter ce que le gestionnaire nous dit de faire. Aujourd’hui, cela nous a aidés à repartir avec les trois points.

« Il y a plus à venir [from us]. Tant que nous continuerons à nous améliorer, à gagner des points, nous verrons où nous en sommes à la fin de la saison.

