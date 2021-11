Solskjaer réclame un Uruguayen de 60 millions de livres sterling dans un dernier effort pour éviter le limogeage de Man Utd

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a été autorisé à signer un milieu de terrain du Real Madrid en disgrâce dans ce qui ressemble à une dernière offre pour sauver sa saison et lui-même du limogeage, selon un rapport.

United affrontera un match crucial à Watford samedi dans un match qui pourrait s’avérer crucial pour leur saison. Une série d’une victoire en six matchs les a laissés à la dérive dans la course au titre de Premier League. Et sans les exploits de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions, ils seraient également confrontés à une élimination précoce en Europe.

Heureusement pour Solskjaer, nos prédictions leur donnent au moins un pourboire pour un peu de répit à Vicarage Road.

La pression s’est apparemment intensifiée sur Solskjaer cette saison après un gros été de dépenses. Les arrivées de Ronaldo, ainsi que Raphael Varane et Jadon Sancho ont certainement suscité des attentes.

Un domaine du terrain que United n’a pas abordé était le milieu de terrain central. Avec des liens avec Declan Rice, United a finalement opté contre une décision compte tenu de l’énorme valorisation de West Ham.

Et cet échec à se renforcer apparaît dans cette position qui semble s’être retourné contre lui. Fred et Scott McTominay ont tous deux eu du mal à trouver leur meilleure forme cette saison. De plus, Paul Pogba fait face à un sort, pendant que son agent mélange à nouveau le pot de transfert.

Un autre joueur que United a examiné était Eduardo Camavinga. Il a finalement rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un gros contrat. Mais maintenant, United chercherait à signer l’un de ses coéquipiers à Federico Valverde.

L’Uruguayen est tombé dans la hiérarchie sous Carlo Ancelotti cette saison. En effet, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro et la signature estivale Camavinga sont tous devant lui pour un rôle central de milieu de terrain.

Et avec leurs problèmes financiers bien documentés, ils seraient disposés à le laisser partir en janvier.

En tant que tel, El Nacional, via le Daily Mirror, affirme que United prépare un mouvement d’une valeur de 60 millions de livres sterling.

C’est une offre que le Real est prêt à accepter, même si la demande du joueur est élevée si sa volonté de vendre se révèle.

Cependant, les rapports en Espagne affirment qu’Edinson Cavani – son coéquipier pour l’Uruguay – peut l’aider à le convaincre de déménager à Old Trafford.

Et cette décision sera probablement ratifiée par les hommes d’argent de United dans une dernière tentative pour sauver leur saison.

Solskjaer se bat toujours pour l’avenir de Man Utd

Si l’accord est conclu, ce serait le dernier coup de dés en ce qui concerne Solskjaer.

Sa signature pourrait renforcer la zone clé du milieu de terrain et assurer une fin de saison réussie. Et un trophée majeur pourrait à terme empêcher le patron de United du limogeage.

Solskjaer continue de se battre pour son propre avenir, ayant admis avoir eu des discussions sur leurs luttes actuelles.

« Oui, les joueurs, le staff, moi-même, le club, nous travaillons dans un seul but pour nous améliorer, obtenir de meilleurs résultats.

« Les fans soutiennent toujours l’équipe et le club. Ils ont traversé cette période, ont soutenu l’équipe tout au long de la reconstruction.

«Quand vous perdez un match, vous êtes toujours déçu et sous pression. Nous avons communiqué ouvertement et honnêtement. Il y a un jeu qui compte et ce qui se passe après. Cette semaine a été vraiment bonne pour l’entraînement.

