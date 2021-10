Solskjaer réitère un message ferme à Ronaldo au milieu d’un indice de contrat avec Lingard

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu’il souhaitait que Jesse Lingard signe un nouveau contrat avec Manchester United, mais que le temps de jeu du milieu de terrain est un problème.

Le joueur de 28 ans est entré dans la dernière année de son contrat avec United sans aucun signe de prolongation à venir. En tant que tel, un déménagement à prix réduit en janvier ou un transfert gratuit l’été prochain semblent des options plus réalistes.

Alors que West Ham détient une participation à long terme dans Lingard, Newcastle a maintenant émergé comme prétendants potentiels.

Mais pour l’instant, l’international anglais se concentre sur l’impact de son club et de son pays. Il a si bien fait, marquant un vainqueur de dernière minute en Premier League contre les Hammers.

Lingard a également aidé le vainqueur de dernière minute de la Ligue des champions de Cristiano Ronaldo contre Villarreal.

Parlant du milieu de terrain, Solskjaer a déclaré lors d’une conférence de presse : « » Jesse a connu un bon début de saison. Bien sûr, il est entré et a marqué quelques buts pour nous qui ont été très importants pour nous.

« Il sait ce que nous voulons. Nous voulons prolonger son contrat, nous le voyons comme un joueur important pour nous.

« C’est évidemment à lui d’avoir plus de temps de jeu. Peut-être à moi de lui donner plus de temps de jeu parce qu’il le mérite. Mais chaque fois que je choisis une équipe, je dois laisser quelques joueurs de côté.

« J’espère que nous pourrons conclure un accord pour Jesse parce que nous le notons vraiment et l’apprécions dans et autour du club. C’est un joueur de haut niveau et une personne de haut niveau.

Ronaldo est un joueur qui est pratiquement assuré d’une place dans l’équipe de départ de Man Utd lorsqu’il est en forme et qu’il tire.

Cependant, Solskjaer a été disposé à le mettre sur le banc ces dernières semaines et a insisté sur le fait qu’il allait exercer son influence en tant que manager sur le joueur de 36 ans – et son équipe dans son ensemble.

Solskjaer veut plus de magie Ronaldo

« C’est un joueur exceptionnel, un finisseur exceptionnel, un buteur, un pro exceptionnel », a déclaré Solskjaer.

«C’est difficile de le laisser de côté et je pense que tout le monde aimerait, comment dites-vous, si vous pouvez aller jouer six matchs en six jours et jouer le même XI à chaque fois.

« C’est super, mais la rotation… nous devons arriver aux mois d’avril et de mai avec tout le monde qui tire.

« Nous sommes arrivés en mai dans la dernière ligne droite de la saison dernière et nous étions trop fatigués. Je gère les joueurs pour le club. c’est bien de l’avoir sur le terrain, il trouvera toujours la marchandise.

« Plus nous l’avons sur le terrain, mieux c’est. »

United affronte une équipe de Leicester qui a connu un début de saison lent et Solskjaer a fait le point sur les blessures de ses joueurs.

