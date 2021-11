Solskjaer rend un verdict accablant et se prépare aux conséquences de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer estime que son travail est loin d’être sûr après avoir admis qu’il était « gêné » par la facilité avec laquelle son équipe a capitulé lors de la défaite contre Watford.

Les Red Devils ont entamé le match avec une seule victoire en six matches de haut niveau. Une lourde défaite contre Liverpool et une performance molle lors de la défaite contre Manchester City avaient encore accru la pression sur le Norvégien. Il semblait optimiste lors de la conférence de presse de vendredi, suggérant que les fans de United verraient une réaction.

Mais c’était la même vieille histoire qu’eux perdu 4-1 contre les Hornets à Vicarage Road. Joshua King et Ismaila Sarr ont porté le score de 2-0 aux hôtes à la pause.

Le remplaçant Donny van de Beek en a retiré un, mais Joao Pedro et Dennis ont ajouté un troisième et un quatrième pour Watford dans les arrêts de jeu. La misère de United a été aggravée par l’expulsion de Harry Maguire.

Et le responsable n’a pas hésité à évaluer leur affichage.

« La première mi-temps est la pire que nous ayons jouée et il m’est difficile d’expliquer pourquoi nous avons joué comme nous l’avons fait et leur avons permis d’entrer dans notre boîte à partir de rien », a-t-il déclaré à BBC Sport. « Le gardien de but pouvait monter jusqu’à la ligne médiane et le mettre dans la surface – nous étions battus. »

Les dernières pages ne feront pas bonne lecture le dimanche matin. Et Solskjaer a révélé que le vestiaire de United n’est pas un endroit heureux pour le moment.

« Très blessé – lorsque vous jouez en Premier League, vous devez vous retrouver contre de bons joueurs et une bonne opposition comme celle-ci », a-t-il ajouté.

« Les garçons sont dans une situation terrible dans leur tête maintenant – nous nous sommes laissés tomber et les fans sont tombés. C’est difficile de se tenir là et d’expliquer cela, mais c’est le football et nous devons prendre le parti pour cela. »

Solskjaer acceptera le destin

United était deuxième dans tous les domaines du terrain. Une équipe pleine de superstars n’a pas pu faire face à l’équipe de Claudio Ranieri et occupe désormais la septième place du classement.

Et l’ancien chef de Cardiff City a estimé qu’il y avait peu de points positifs à dire après la débâcle.

« Vous regardez les occasions qu’ils se sont créées et les buts qu’ils ont marqués, ils nous ont battus, ils ont remporté des défis, ils ont remporté des deuxièmes ballons », a-t-il poursuivi. « Rien que vous ne seriez surpris qu’ils essaient de faire. Je suis juste déçu que nous n’ayons pas pu mieux gérer cela.

Les les couteaux seront à nouveau sortis pour l’ancien attaquant. Brendan Rodgers serait être aligné pour le remplacer à Od Trafford.

Et le titulaire actuel sait qu’il pourrait être la prochaine victime managériale de premier plan.

« Je n’ai jamais dit que je me sentais en sécurité – je ne dirai jamais que je me sens en sécurité », a-t-il déclaré. «Je travaille pour le club et avec le club aussi dur que possible avec un excellent personnel et toute conversation entre moi et le club n’est pas pour moi et vous, c’est entre nous.

«Je suis le manager et je vais prendre le flack et prendre la responsabilité – les joueurs travaillent aussi dur qu’ils le peuvent. Les fans sont vraiment déçus, je comprends que nous comprenions tous.

