Solskjaer répond sur la possibilité de voir Cristiano à City

27/08/2021 à 9h42 CEST

Cristiano Ronaldo se rapproche de plus en plus de son départ de la Juventus, et son destin semble plus que probable, pour l’instant, le Manchester City de Pep Guardiola.

Une fois cette rumeur sortie, les réactions ont été nombreuses, notamment de la part des fans du Manchester United, qui considérait comme une trahison que la légende portugaise, “Red Devil”, envisageait de se tourner vers les éternels rivaux “Citizens”.

L’actuel manager de United et une autre légende du club en ont parlé, Ole Gunnar Solskjaer, et a critiqué ‘CR7’ pour l’opération.

“Je sais que nous sommes des professionnels, mais quand tu as joué pour lui Manchester United tu n’y vas pas Manchester City. Nous avons déjà eu des cas de cela et je ne suis pas d’accord”, a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

Si Cristiano décide enfin de quitter Turin et de retourner à Manchester, bien que cette fois vêtu de bleu, Solskjaer devra l’affronter en Premier League, et il devra retourner à Old Trafford, qui ne le recevra sûrement pas de la même manière. façon comme avant.