Solskjaer révèle le plan parfait de Man Utd pour débloquer des défenses profondes

Ole Gunnar Solskjaer dit qu’il a le plan parfait pour quand les équipes chutent profondément contre Manchester United et admet que Cristiano Ronaldo ne jouera pas tous les matchs cette saison.

Ronaldo a été sensationnel depuis son arrivée le mois dernier et n’a pas mis de temps à s’installer à nouveau en Angleterre.

Le joueur de 36 ans a marqué quatre buts en trois matchs depuis sa signature de la Juventus. Et avec Edinson Cavani manquant, Ronaldo s’est avéré le remplaçant parfait.

Cavani, 34 ans, est de retour dans le giron samedi alors que United s’attaque à Aston Villa à Old Trafford à l’heure du déjeuner.

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, a admis son enthousiasme à devoir essayer de contenir Ronaldo. Mais son côté Villa ne viendra pas défendre,

“Notre travail consiste à aller là-bas et à les affronter comme nous l’avons fait à Chelsea”, a déclaré Smith.

Parlant de Cavani, Solskjaer a déclaré: “Edinson s’est complètement entraîné après ce match [on Wednesday] et il a levé la main et est prêt.

« La saison dernière également, il n’avait pas de pré-saison lorsqu’il est venu ici. Il est tellement professionnel et méticuleux. Et, bien sûr, nous sommes heureux de le voir de retour à l’entraînement avec nous et dans l’équipe.

« Il est dans l’équipe demain, il s’est entraîné et maintenant il se sent prêt à contribuer. Il est venu contre Wolverhampton. Puis il a subi une légère tension lors de la trêve internationale lorsque nous avons disputé un match et il est à nouveau prêt.

“Il a travaillé très dur et avec diligence et j’espère qu’il aura un impact comme il l’a fait la saison dernière.” Ronaldo devrait mener une fois de plus la ligne avec Cavani prenant sa place sur le banc.

“Je pense que Cristiano est habitué à ça depuis qu’il est arrivé au club. Peut-être plus au cours des 15 dernières années de sa carrière, au cours de ses premières années, tout le monde a essayé de le frapper parce que vous vouliez l’arrêter. Et puis il est devenu un tel joueur de haut niveau que tout le monde devait avoir un œil sur lui.

« Son bilan montre déjà l’impact qu’il a eu avec nous et il est prêt à relever ce défi. Il y est tellement habitué, donc pas de soucis.

« Mais nous sommes une équipe. Nous savons que nous sommes plus que Cristiano et les joueurs parmi lesquels je dois choisir, s’ils ont trop d’œil sur Cristiano, il pourrait y avoir de la place pour d’autres.

Lorsqu’on lui a demandé si la star portugaise était indétrônable, Solskjaer a déclaré: “Nous savions qu’il allait avoir un grand impact sur et en dehors du terrain.

«Cristiano est toujours aussi professionnel. La discipline dont il a fait preuve tout au long de sa carrière pour en tirer le meilleur a déteint sur ses coéquipiers. J’ai été ravi, c’est un homme différent maintenant de quand je jouais avec lui.

Le plan de Solskjaer

«Il a été absolument au top, taux de travail, attitude envers les jeux, communication. Il sait qu’il ne jouera pas tous les matchs mais c’est une bonne discussion à avoir avec moi quand il ne sera pas prêt.

Solskjaer a cependant un plan pour jumeler les attaquants vétérans. Ce n’est peut-être pas contre Villa, mais le patron de United prévoit un moment où la paire pourra se perfectionner ensemble pour débloquer des défenses profondes.

“C’est excitant et excitant de voir ces deux-là ensemble”, a ajouté Solskjaer. «Je suis sûr que ce sera aussi un bon partenariat, nous voyons des équipes tomber profondément contre nous, ne laissant pas d’espace derrière et ce sont deux garçons que vous aimeriez voir dans ce scénario. Je peux voir ces deux-là bien travailler ensemble.

Seuls Marcus Rashford et Amad Diallo sont exclus pour cause de blessure.

