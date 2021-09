Solskjaer révèle Man Utd inspiré par le « discours » de Ronaldo; salue l’étoile de la “qualité”

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé qu’un discours de Cristiano Ronaldo l’avait inspiré, lui et ses coéquipiers, à la victoire sur Newcastle.

L’attaquant a eu un impact étonnant à son retour à Old Trafford, marquant deux fois dans une victoire 4-1 Samedi. Il a marqué juste avant la pause de la première mi-temps après des ratés antérieurs. Cependant, il en a marqué un autre en seconde période, avant que Bruno Fernandes et Jesse Lingard ne clôturent un après-midi fantastique pour les hôtes.

Ronaldo a échoué avec une volée avec sa première chance, mais il s’est avéré une menace pour les Magpies tout au long.

Son retour à United et sa première apparition ultérieure étaient très attendus tout au long de la Premier League. Cependant, Solskjaer a déclaré à MUTV que Ronaldo l’attendait également avec impatience.

“Cristiano attendait cela avec impatience, il a fait un petit discours aux garçons hier soir”, a déclaré le manager. « C’est parfait pour lui d’entrer, nous voyons de quoi il parle. Il s’agit de sentir le moment, de sentir le danger.

« Il est également devenu un bon joueur d’équipe. Vous devez être là pour marquer les buts et il sait où les buts sont marqués.

« Il n’y a pas beaucoup dans le monde qui ont marqué plus que lui, donc très heureux.

“Mais je suis content de toute l’équipe et de leur rythme de travail, nous avons été patients.”

Homme Utd a peut-être pris les devants, mais Newcastle a réalisé une solide performance. Ils ont eu de bonnes occasions de marquer en première mi-temps et ont en fait égalisé 11 minutes après le début de la seconde mi-temps.

Après le but de Ronaldo, la frappe à longue distance de Fernandes a été précise dans le coin supérieur gauche, avant que le remplaçant Lingard ne marque profondément dans les arrêts de jeu.

“Quand ça revient à un chacun, on ne sait jamais comment ça va se passer”, a déclaré Solskjaer. “Je pensais que nous avions bien joué, joué le ballon et puis bien sûr quand Luke a mis la postcombustion et Cristiano bien sûr, il sent le danger. Il est tellement bon pour chronométrer ses courses.

« Vous connaissez Bruno, la qualité de Bruno de ces régions. Très très content.”

Solskjaer satisfait de l’équipe de Man Utd

Outre Lingard, Donny van de Beek – un autre milieu de terrain essayant de faire ses preuves à United – est entré en jeu en seconde période.

“Oui, je dois dire bravo au club qui amène des joueurs à défier et nous amenons des concurrents”, a déclaré Solskjaer à propos de sa profondeur.

“Mais ce sont de bonnes personnes et nous avons construit une équipe vraiment solide.”

United revient à l’action mardi, face aux Young Boys lors de leur premier match de phase de groupes de la Ligue des champions de la saison.

«C’est ce que c’est d’être à Man Utd. Tous les trois ou quatre jours, vous jouez à un jeu, un jeu qui compte », a ajouté Solskjaer.