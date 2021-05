Solskjaer s’apprête à signer un nouveau contrat avec Man United avec quatre transferts prévus, Grealish et Kane à Man City, Pochettino Tottenham revient “ se rapprocher ”, Man City vs Chelsea Champions League – Football News Live

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sportives, des opinions et des réactions des experts et de la préparation de la finale de la Ligue des champions de samedi entre Man City et Chelsea – qui est EN DIRECT sur talkSPORT!

Titres:

Zinedine Zidane quitte le Real Madrid pour la deuxième fois alors que Massimiliano Allegri rejette Florentino Perez pour rejoindre la Juventus – mais que faire ensuite pour Antonio Conte et Mauricio Pochettino? Mauricio Pochettino retourner à Tottenham cet été serait “ impossible ” s’ils vendaient Harry Kane, dit Andros Townsend Simon Jordan. Les joueurs de Crystal Palace sont «en larmes» après la blessure d’Eberechi Eze quelques instants avant l’appel de l’Angleterre, David de Gea aurait pu être un vainqueur de la Ligue des champions au Real Madrid … maintenant son séjour d’une décennie à Manchester United pourrait être fini “ après la défaite finale de la Ligue Europa, les joueurs de Tottenham excités par la perspective d’un choc Mauricio Pochettino reviennent avec des “ pourparlers en cours ” mais c’est “ fade de mener fade ”, a déclaré Simon Jordan Ole Gunnar Solskjaer “ pas à la hauteur de Manchester United ” avec le club invité à nommer Antonio Conte cet été après la défaite finale “ désastreuse ” de la Ligue Europa contre Villarreal Marcus Rashford de Manchester United reçoit “ au moins 70 insultes raciales ” et révèle un enseignant parmi ces w Il l’a maltraité après la défaite finale de la Ligue Europa.Les stars de Liverpool ont mis en garde contre Konate alors que le défenseur du RB Leipzig “ passe le contrôle médical ” Antonio Conte quitte l’Inter Milan: Tottenham serait un “ match fait en enfer ” car l’ancien entraîneur de Chelsea laisse toujours une “ trace de carnage ” , insiste Simon Jordan