Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il ne pouvait pas se plaindre du désir manifesté par ses joueurs qui ont du mal à gagner du temps de jeu.

United a une force en profondeur dans toutes les zones du terrain, ce qui conduit à des décisions de sélection à chaque match. Cependant, les choix de Solskjaer se sont souvent révélés controversés parmi les fans et les experts.

Alors que Fred et Scott McTominay continuent de jouer un rôle clé au milieu de terrain, Donny van de Beek n’a joué que 141 minutes en trois matches ce trimestre.

A l’avant, pendant ce temps, Gary Neville a mis en garde Solskjaer que la nouvelle formation de samedi a causé des problèmes. En effet, le manager a laissé tomber Mason Greenwood sur le banc, faisant face à Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo.

Jadon Sancho est un autre qui n’a pas jeté un coup d’œil lors de la victoire 3-0 contre Tottenham. Cependant, Solskjaer a insisté sur le fait que ces joueurs doivent continuer à travailler pour leurs chances dans un message ferme.

« Lorsque vous avez une équipe en pleine forme à Man Utd, il y aura toujours des joueurs de bonne qualité qui ne joueront pas », a déclaré le manager lors d’une conférence de presse.

«Cela s’est produit dernièrement, certains joueurs ont eu à faire avec une place sur le banc. Vous devez saisir votre opportunité quand vous l’obtenez, vous devez bien vous entraîner et je ne peux rien leur reprocher.

« L’attitude et la motivation doivent aussi venir de l’intérieur. Cela va toujours arriver, les joueurs vont passer par des sorts difficiles lorsque vous ne jouez pas, puis votre personnage est révélé.

« Je suis satisfait de la plupart des miens. »

Le prochain match de United les verra affronter l’Atalanta en Ligue des champions mardi. Les Red Devils sont revenus par derrière pour battre leurs adversaires de Serie A à Old Trafford.

On ne sait pas encore si Solskjaer s’en tiendra au système 3-5-2 qui l’a bien servi contre les Spurs.

Il reste sous pression pour stabiliser le navire et le succès que sa nouvelle formation a apporté pourrait se poursuivre.

Cependant, le Norvégien a ajouté qu’il disposait d’une gamme d’options tactiques différentes.

Solskjaer a des options à Man Utd

« Comme je l’ai dit, nous avons des joueurs pour jouer à de nombreux systèmes différents. Un retour trois, un retour quatre, un retour cinq », a-t-il déclaré.

«Nous avons des hommes larges et des ailiers, nous pouvons jouer en 4-3-3, 4-2-3-1. Nous avons regardé le match de Tottenham et nous avons pensé que pour avoir plus de contrôle dans ce match, nous avons joué à ce système et cela a fonctionné.

« Ce que nous ferons demain soir, je ne peux pas le dire ici bien sûr, mais l’exécution dans le rôle est plus importante que le système.

« La qualité du pass de Bruno [Fernandes] à Cristiano pour le premier but… si c’est 4-2-3-1 ou 3-5-2, c’est juste un brillant individuel.

Après le choc avec l’Atalanta, United revient en Premier League avec un derby crucial contre Manchester City.