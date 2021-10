Solskjaer se moque de la question de Van de Beek à la télévision néerlandaise ; explique les rebuffades répétées

Ole Gunnar Solskjaer a plaisanté sur un récent incident de Donny Van de Beek lorsqu’il a été interrogé par un diffuseur néerlandais, tout en admettant que le milieu de terrain n’était « pas content » et « frustré ».

Manchester United une fois de plus est revenu de l’arrière pour s’assurer une victoire tardive à Old Trafford mercredi soir. Les joueurs de United étaient visiblement ravis au coup de sifflet final, bien qu’un joueur qui encore une fois n’ait joué aucun rôle soit Van de Beek.

Le cauchemar du Néerlandais à Manchester ne montre aucun signe de ralentissement. Malgré des coupes et des changements constants au milieu de terrain de Solskjaer, Van de Beek est rarement surveillé. En effet, il n’a enregistré que 141 minutes d’action cette saison, dont 90 en Coupe EFL.

Les frustrations de Van de Beek étaient visibles il y a trois semaines lorsqu’il a été aperçu en train de lancer son chewing-gum en direction de la pirogue de Man Utd. L’incident est survenu après que Jesse Lingard a été choisi pour entrer sur le banc contre Villarreal au lieu du Néerlandais.

Et au lendemain de leur victoire de retour sur Atalanta, le diffuseur néerlandais RTL7 a interrogé Solskjaer sur l’incident.

Solskjaer, cependant, était d’humeur joviale et a plaisanté (via le Mirror): « Il est plus sage de jeter votre chewing-gum et de ne pas l’avaler. Nous avons appris cela étant enfants.

«Et donner votre chewing-gum à quelqu’un d’autre n’est pas non plus possible en ces temps de Corona. Sensible, donc j’ai pu voir qu’il le jetait.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier la situation actuelle de Van de Beek à Old Trafford, Solskjaer a déclaré: «Donny travaille toujours dur, bien sûr, et pour le moment, c’est difficile. Je comprends que Donny est frustré, il est déçu mais il continue de travailler tous les jours avec un grand sourire.

« Je sais qu’il n’est pas content, mais il travaille dur et c’est un grand professionnel. Il sait que c’est comme ça que ça marche parfois dans le football. Pour le moment, il ne joue pas mais il ne se laisse pas abattre.

Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé pourquoi Van de Beek ne joue pas, Solskjaer a ajouté : « Je ne peux pas entrer dans chaque joueur. Mais si vous voyez notre équipe aujourd’hui, j’ai pensé que notre performance était vraiment bonne. Il a de bons joueurs avec qui il joue.

« Il continue de bien s’entraîner et j’aime l’avoir là-bas et j’espère pour lui qu’il aura ses chances. »

Solskjaer riposte à l’intervieweur

Pendant ce temps, Solskjaer a riposté après la déclaration d’un journaliste au sujet de ses joueurs après leur victoire 3-2 sur l’Atalanta.

La pression montait sur le Norvégien après une course de forme qui n’a produit que deux victoires sur sept avant mercredi soir.

Et lorsque l’intervieweur de BT Sport a déclaré que la victoire de retour prouvait que les joueurs de Man Utd jouaient toujours pour Solskjaer malgré les récents mauvais résultats, le manager a rétorqué : « Ne manquez pas de respect aux joueurs.

« Ils jouent pour Manchester United et ils savent qu’ils sont les hommes les plus chanceux du monde.

« Ce soir, ce sont les hommes les plus chanceux du monde car ils jouent pour Manchester United. C’est ce que tant de millions de garçons et de filles veulent faire.

