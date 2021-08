Solskjaer se plaint du désavantage face à Man Utd que Leeds pourrait exploiter

Le patron de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, a affirmé que Leeds pourrait détenir un avantage distinct lors de son affrontement d’ouverture de la nouvelle saison de Premier League.

Homme Utd entrera dans la nouvelle campagne avec de grands espoirs de lancer un défi de titre soutenu. Les rivaux locaux de Man City seront sans aucun doute les favoris, et l’arrivée de Jack Grealish a ajouté une autre couche de poussière d’étoile à leurs côtés avec Harry Kane également à l’ordre du jour.

Les Red Devils ont signé leurs propres superstars, Jadon Sancho et Raphael Varane arrivant pour un total combiné d’environ 114 millions de livres sterling.

Cependant, au milieu de problèmes variés, Solskjaer ne s’attend pas à ce qu’aucun des deux ne commence contre Leeds le 14 août.

Le Manchester Evening News rapporte que Sancho “n’est pas de retour de ses vacances avant la semaine prochaine”. Par ailleurs, Varane n’a pas encore subi son examen médical avec des problèmes de visa et une période de quarantaine retardant son dévoilement officiel.

Ils ne sont cependant pas les seuls à pouvoir rater leur match d’ouverture.

Après avoir atteint respectivement les dernières étapes de l’Euro 2020 et de la Copa America, Solskjaer ne sait pas si Harry Maguire, Luke Shaw et Fred seront prêts à prendre le terrain dès le départ.

Leeds sont connus pour leur style de haute intensité et, par comparaison, ont eu très peu de perturbations avec les joueurs en service international.

Cela pourrait donner à l’équipe de Marcelo Bielsa un énorme avantage, et en parlant aux MEN, Solskjaer était parfaitement conscient que son équipe était confrontée à une lutte difficile lors de la première semaine de match.

“Ils (Sancho et Varane) ne se sont toujours pas entraînés avec nous et j’ai besoin de voir comment ils vont”, a déclaré Solskjaer. “Je ne les vois pas être disponibles pour Everton [final pre-season friendly] mais j’espère qu’ils seront prêts à être sur le banc [against Leeds].

« Nous n’avons pas encore récupéré tout le monde et il nous en manque encore quelques-uns. Chaque année qu’il y a un championnat, c’est difficile. Luc [Shaw], Harry [Maguire], Fred – quelques-uns – n’aura que le match d’Everton à préparer.

« Ce n’est toujours pas parfait parce que je pense que les équipes avec moins de joueurs dans les tournois ont un avantage au début, mais nous sommes aussi prêts que possible.

“Fred a joué neuf matchs au cours de l’été et il a eu trois semaines loin de nous, puis deux semaines pour se préparer à nouveau, donc ils devraient être prêts.”

Chelsea, Manchester City, PSG ou… Barcelone ? Où Lionel Messi pourrait se déplacer ensuite

Fernandes expose Sancho, les attentes de Varane

Pendant ce temps, Bruno Fernandes dit que s’installer à Manchester United est la première tâche de Jadon Sancho et Raphael Varane à Manchester United.

Lorsqu’on lui a demandé si ses collègues de United étaient enthousiasmés par Sancho et Varane, le milieu de terrain a déclaré sur le site officiel du club : “Bien sûr. Quand vous voyez les noms qui arrivent et ce qu’ils ont fait au cours des dernières saisons, nous sommes vraiment heureux de tous ceux qui arrivent.

“Bien sûr, garder les gars qui sont ici ces dernières saisons est important parce que vous devez grandir et en même temps, vous devez garder les mêmes joueurs pour savoir que nous faisons de mieux en mieux. Avec cette équipe, nous savons que nous pouvons faire mieux, mais ajouter des joueurs à l’équipe aide l’équipe à être meilleure.

« Nous voulons toujours aider ceux qui entrent dans le club. Quiconque vient au club pour faire partie du groupe obtiendra l’aide de tout le monde car comme nous le disons toujours, c’est comme une famille ici.

“Nous sommes ensemble depuis très, très longtemps et la saison sera longue et nous espérons qu’elle sera la plus longue possible pour pouvoir gagner des trophées et en même temps nous voulons aider tout le monde à s’installer dans l’équipe.

“C’est vraiment important comme je l’ai déjà dit, nous voulons que ce club et ce groupe soient comme une famille et nous ferons tout pour y parvenir.”

LIRE LA SUITE: Solskjaer a mis en garde contre un “pas en arrière” majeur avec l’accord de Man Utd pour remplacer Pogba