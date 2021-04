Solskjaer se prononce sur le remplacement de David De Gea

07/04/2021 à 19:58 CEST

Le départ de Dean Henderson dans la victoire 2-1 de Manchester United contre Brighton a mis en lumière le but d’Old Trafford. La substitution de David De Gea, disponible au retour de son congé de paternité, nous invite à penser qu’il pourrait y avoir un changement de paradigme d’objectif, mais Solskjaer a voulu désamorcer la question lors d’une conférence de presse avant les quarts de finale de la Ligue Europa.

Lors du match précédent contre Grenade, l’entraîneur des Red Devils avait averti que le remplacement de De Gea ne devait pas créer de précédent. « Lorsque vous faites partie de Manchester United, vous aurez toujours de la concurrence. Aucun joueur ne vient s’asseoir sur le banc, et aucun joueur n’a droit à une place. Ils ont tous l’ambition d’occuper une place dans les onze de départ ».

Solskjaer lui-même a subi cette compétition dans sa chair pendant son temps en tant que joueur. «Quand j’étais joueur, je devais rivaliser avec Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Louis Saha et Ruud van Nistelrooy. Mon objectif était de convaincre l’entraîneur que, malgré les signatures, j’allais tout donner pour pouvoir jouer. David est à Manchester depuis dix ans, il a de l’expérience pour surmonter les défis. «

Cependant, Rio Ferdinand s’est inquiété de la perte de la propriété de De Gea dans une interview pour BT Sport. « Si Dean Henderson termine cette saison en partant, alors David fera tout son possible pour sortir de ce club, j’en suis sûr. » a assuré l’ancien défenseur des Red Devils.

Ferdinand a partagé le banc avec De Gea pendant les premières années de l’international espagnol à Manchester, et assure qu’il ne conçoit pas la possibilité de le voir dans un rôle secondaire. « Il aime Manchester, il vit et respire ce club, il le fait depuis qu’il est ici. Cependant, je ne pense pas qu’il soit capable d’assumer le rôle de remplaçant, il finirait par quitter le club. Il soutiendra son Henderson, mais quand il rentrera chez lui le soir, sa fierté et son ego seront blessés. «