Solskjaer se tape dans le dos alors que Ronaldo renfloue à nouveau Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer a estimé que ses remplacements ont changé le jeu alors que Manchester United a riposté à deux reprises après un but pour remporter un match nul 2-2 en Ligue des champions à Atalanta.

Cristiano Ronaldo a encore une fois Uni hors de prison alors que la grève des arrêts de travail du vétéran a obtenu un point à peine mérité à l’Atalanta. Après avoir remporté des victoires de retour contre Villarreal et les Italiens à Old Trafford, le joueur de 36 ans a saisi l’occasion à Bergame en sauvant l’équipe de Solskjaer de la défaite.

Ronaldo avait déjà égalisé une fois au stade Gewiss, où la frappe de Josip Ilicic est passée sous David De Gea au début d’une première mi-temps qui s’est terminée par un tir de l’attaquant de la talonnade exceptionnelle de Bruno Fernandes.

Duvan Zapata semblait avoir scellé la victoire de l’Atalanta lorsque sa frappe a été attribuée après un examen VAR interminable, mais la star de United a marqué à la mort pour sceller un match nul 2-2.

Le but tardif a sauvé les rougissements de ses coéquipiers après un affichage médiocre et truffé d’erreurs – à peine la réponse que Solskjaer voulait pour la victoire 3-0 à Tottenham, en particulier avec la venue de Manchester City à Old Trafford.

Mais, comme tant de fois auparavant, United a trouvé un moyen de riposter et de rester en tête du groupe F avant les deux derniers matches.

S’exprimant après le match, Solskjaer a déclaré à BT Sport: « C’est un match serré, qui s’est déroulé dans les deux sens, leurs deux buts étaient très serrés et nous pensions que le premier était hors-jeu, je pensais qu’il avait interféré avec le point de vue de David de Gea mais Cristiano (Ronaldo) est tout simplement incroyable s’il y a quelqu’un avec qui vous voulez une chance de tomber et une chance difficile, c’est tout simplement incroyable…

« C’est ça le football, personne ne peut remettre en cause le caractère de ces joueurs. Ils n’abandonnent jamais et ne cèdent jamais, ils continuent simplement. Nous avons dû faire des changements et ils ont fonctionné.

« Le but était un objectif d’équipe approprié, une grande qualité sur les passes. Quatre ou cinq ou six passes avant ce petit échange aussi.

« Vous n’avez pas l’intention d’encaisser un but, je pensais que c’était un hors-jeu, d’habitude il sauve celui-là. L’ambiance était électrique, très physique et difficile à affronter.

Ronaldo fait l’éloge de l’esprit combatif de Man Utd

Pas question Ronaldo ! ?? Comment continue-t-il à faire ça ! Une volée si nette pour sauver encore une fois Man Utd! pic.twitter.com/UaVyRFQsy6 – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 2 novembre 2021

Pendant ce temps, le héros de Bergame, Ronaldo a admis par la suite : « C’était un match difficile, je sais que quand on joue à Bergame, c’est toujours difficile. Mais on y croit jusqu’au bout et je suis tellement content.

« On n’abandonne jamais, on y croit jusqu’au bout, c’est un bon résultat pour nous. Les débuts ont été difficiles, nous savions que l’Atalanta mettrait beaucoup de pression, ils ont un entraîneur fantastique. Quand je jouais à la Juventus, il était toujours difficile de jouer contre eux. Nous avons eu un peu de chance à la fin, mais c’est le football.

«Nous devons encore nous améliorer, nous avons des joueurs différents, un système différent. Les joueurs doivent s’adapter les uns aux autres, mais cela prendra du temps, nous avons le temps de nous améliorer et d’être meilleurs.

