Solskjaer s’excuse d’avoir souri lors d’un entretien après la défaite de Man Utd

L’entraîneur norvégien a eu un petit rire après la défaite (Photos: Sky Sports)

Le patron de Manchester United, sous pression, Ole Gunnar Solskjaer, s’est excusé d’avoir souri au milieu de l’entretien après la défaite embarrassante 4-1 de son équipe contre Watford samedi soir.

Les Red Devils espéraient mettre un terme à leur ornière actuelle contre l’équipe nouvellement promue à Vicarage Road, mais ont plutôt subi une autre défaite dommageable, ce qui signifie qu’ils n’ont maintenant que quatre points sur les 21 derniers disponibles.

United compte désormais 12 points de retard sur le leader de la Premier League Chelsea – qu’ils affronteront ensuite – et il y a de plus en plus d’appels pour que le manager soit supprimé alors qu’il était raillé par les supporters itinérants.

Solskjaer a fait une figure abattue après la défaite (Photo: .)

Bien qu’il ait eu besoin de rebondir contre Watford, United a terriblement commencé le match – un thème commun tout au long de son règne – et a concédé 11 tirs au cours d’une terrible première mi-temps, l’ancien patron de Molde étant perdu pour expliquer pourquoi.

Solskjaer, qui est désormais le favori du bookmaker pour être le prochain manager limogé, a estimé que son équipe n’était pas dans le bon « état d’esprit » pour commencer le match, mais lorsqu’on lui a demandé pourquoi c’était le cas, l’entraîneur norvégien a ri et souri avant rapidement changer de ton.

« Désolé de sourire là-bas, mais ce sont des êtres humains », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Je dois dire que vous êtes surpris, car tous ces gars sont de bons gars, de meilleurs joueurs, de meilleurs professionnels.

« Bien sûr, quand ça ne va pas pour toi, ça va contre toi, et c’est difficile de jouer avec cette pause mentale. En deuxième mi-temps, nous n’avons rien à perdre, nous avons joué de manière fantastique, marqué des tas de… bien marqué un bon but, créé des occasions. Mais bien sûr, ce n’était pas suffisant.

Le conseil d’administration de United soutenait toujours Solskjaer avant la défaite de samedi contre Watford, mais il y avait le sentiment que les résultats devraient s’améliorer considérablement, en particulier avec les matchs difficiles contre Villarreal, Chelsea et Arsenal.

Des gens comme Brendan Rodgers et Zinedine Zidane ont été mis en sourdine en tant que remplaçants potentiels si United appuyait sur la gâchette et il est suggéré que le club tiendra une réunion d’urgence du conseil d’administration pour discuter de Solskjaer ce soir, le manager étant loin d’être convaincant lorsqu’on l’interroge sur son avenir à Old Trafford .

Le défenseur de Bruno Fernandes Solskjaer après avoir été raillé (Photo: .)

Il a poursuivi: « Je travaille ici depuis 18 ans, et si le conseil d’administration envisage de faire quelque chose, c’est une conversation entre moi et eux. Les résultats ne sont pas assez bons. Quelque-chose ne va pas.

« Nous sommes gênés. Je ressens pour les fans et je ressens la même chose que les fans. Parfois, il faut s’excuser et j’ai dit désolé pour la performance.

«Je travaille aussi dur que possible, et cela (son avenir) ne m’inquiète pas. Je ne vais pas en discuter ici et maintenant. Je me sens très faible, dites-le ainsi.



