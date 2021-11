Solskjaer s’ouvre sur les lacunes de Man Utd dans une interview d’adieu émotionnelle

Ole Gunnar Solskjaer a dévoilé ses lacunes en tant que patron de Manchester United dans une interview d’adieu émouvante avec le club.

Le Norvégien a été relevé de ses fonctions dimanche matin après une forme abyssale. Mais malgré son règne qui s’est soldé par un échec, il reste un diables Rouges légende pour ses contributions précédentes sur et en dehors du terrain.

Et avant de quitter le complexe d’entraînement Carrington pour la dernière fois, il a tout mis à nu pendant son temps de responsable.

Solskjaer a déclaré au site officiel de United : « Vous savez ce que ce club signifie pour moi et ce que je voulais accomplir ici.

« Pour le club, pour les fans, pour les joueurs, pour le staff. Je voulais que nous passions à l’étape suivante pour défier la ligue, gagner des trophées et je pense seulement que c’est juste que cela vienne de la bouche du cheval.

« Je ne veux pas répondre à tout… il va y avoir des journalistes qui vont me demander des interviews mais non, je ne vais pas faire d’interviews.

«Je veux le faire sortir, je vais partir par la porte d’entrée, car je pense que tout le monde sait que j’ai tout donné pour ce club.

« Ce club signifie tout pour moi et ensemble, nous sommes un bon match, mais malheureusement je n’ai pas pu obtenir les résultats dont nous avions besoin et il est temps pour moi de me retirer. »

Solskjaer est arrivé à Old Trafford sur une base temporaire initiale avec peu d’expérience sur son CV. Mais il est monté sur la grande scène comme un canard à l’eau.

Il a suffisamment impressionné pour mériter le rôle à temps plein, mais finalement il n’était pas à la hauteur du niveau qu’on lui demandait.

Il a poursuivi : « Ce n’est pas pour tout le monde et j’en ai eu l’occasion. Je suis tellement honoré et privilégié d’avoir eu la confiance de faire avancer le club.

« J’espère vraiment le laisser dans un meilleur état qu’à mon arrivée.

Rodgers et Zidane mènent la course pour remplacer Solskjaer

« Le conseil d’administration et les propriétaires m’ont soutenu pour faire venir de bonnes personnes, de bons joueurs et je pense, ou je sais, que je quitte ce club avec une meilleure équipe.

« Je me suis fait de bons amis et j’ai renoué avec de bons amis. De nouveaux membres du personnel arrivent avec qui je suis devenu de très bons amis et les autres membres du personnel qui étaient ici avant que nous soyons de bons amis et nous nous sommes connectés. C’est de ça qu’il s’agit dans un club comme celui-ci.

« Les fans ont été incroyables. Depuis le premier jour à Cardiff jusqu’au dernier maintenant, donc ça a été top et nous nous reverrons.

Les discussions autour de son successeur durent depuis des semaines. Il semble que Mauricio Pochettino du PSG soit le premier choix à reprendre l’été prochain.

Peu importe qui est le prochain homme, Solskjaer a déclaré: «Je veux qu’il réussisse. J’espère avoir jeté les bases pour que cela se produise parce que je sais que je suis bon dans ce que je fais.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

«Je ne veux rien anticiper, mais les deux fois où j’ai quitté Molde, ils ont remporté la ligue l’année suivante, alors tout le meilleur à celui qui prend le relais – c’est l’attente.

« Je sais que la fondation est là, je sais qu’ils sont prêts à démarrer et je suis sûr qu’ils le feront. »

Mots d’adieu de Solskjaer pour les fans

Avant de terminer, le buteur de la finale de la Ligue des champions 1999 avait un dernier message pour les supporters de United.

« Ça a été un ballon », a-t-il déclaré. « Continuons à soutenir cette équipe, vous devez rester avec eux.

« Ils [the fans] ont été incroyables avec moi depuis l’un de mes premiers coups de pied dans le ballon, j’ai marqué avec l’un des premiers, jusqu’à maintenant.

« Et je suis sûr que nous nous reverrons parce que s’il y a un endroit où je vais regarder des matchs de football, c’est à Old Trafford. »

LIRE LA SUITE: Wayne Rooney répond aux rumeurs de Man Utd le liant comme successeur de Solskjaer