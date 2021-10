Solskjaer subit une nouvelle attaque alors que le père de l’ex-star de Man Utd déchire la tactique

L’entraîneur adjoint des Pays-Bas, Danny Blind, a critiqué la conscience tactique d’Ole Gunnar Solskjaer et estime que tout succès de Manchester United est dû à son talent individuel.

Ayant joué pour le club pendant 11 ans, Solskjaer, 48 ans, est revenu en tant que manager en décembre 2018. Le Norvégien était un choix surprise pour remplacer le limogé Jose Mourinho, avec peu d’expérience en dehors de son pays natal. En plus de gérer Molde, il n’avait passé que neuf mois sans succès à la tête de Cardiff City.

Mais les chefs des Red Devils ont pris un coup de volée sur leur ancien attaquant et il reste à la barre. L’ancien tueur à gages international norvégien a remporté 89 de ses 161 matchs en charge.

Mais il est toujours à la recherche de sa première pièce d’argenterie en tant que manager à Old Trafford. Les géants du nord-ouest ont atteint la finale de la Ligue Europa la saison dernière pour s’incliner face à Villarreal aux tirs au but.

Ils ont pris un bon départ pour la campagne en cours, mais ont atteint les limites au cours des deux dernières semaines. Et Blind, dont le fils Daley a fait 141 apparitions pour United avant de partir en 2018, ne s’est pas retenu.

Six choses que les nouveaux propriétaires doivent faire à Newcastle United

Le joueur de 60 ans n’évalue clairement pas le patron actuel et remis en question de nombreux aspects de son style de gestion.

« Quelle est l’identité de cette équipe ? Quel est son plan ? C’est exactement ce qui manque à Solskjaer », a-t-il déclaré, selon The Mail. « Il n’y a pas de plan tactique. Son équipe n’est pas en mesure de mettre la pression sur ses adversaires comme Manchester City.

« Il n’est pas toujours nécessaire que le pressing soit complet, mais nous n’en voyons rien – tout dans l’équipe United est basé sur les qualités individuelles des joueurs.

«Ils ont ces qualités et cela donne souvent un résultat pour l’équipe. Mais ce n’est jamais un résultat d’équipe. Il n’a pas été bon dans un certain nombre de matches. Lutte unie pour être dominant – c’est tout le problème. »

Solskjaer vit des gloires du passé

On se souviendra toujours de Solskjaer pour avoir marqué le but vainqueur lorsque United a remporté la Ligue des champions en 1999. Il a marqué 126 buts et remporté neuf trophées majeurs au cours de son passage au club.

Et Blind pense que la nostalgie l’a aidé à rester en poste longtemps après que d’autres managers aient été largués.

« On ne peut pas dire que Solskjaer a eu une longue carrière chez [the] haut niveau en tant que manager avant United », a-t-il ajouté. « Oui, il a été champion en Norvège. Mais c’est un autre niveau. Je sais pourquoi il a plus de temps que les autres entraîneurs, c’est un enfant du club.

« Il a marqué ce but légendaire en 1999 qui les a aidés à remporter la Ligue des champions. Mais tout cela ne suffit pas pour ce qui est produit en ce moment.

Cristiano Ronaldo a connu un retour sensationnel à Old Trafford avec cinq buts en six matchs. Mais Blind s’est même demandé si le rôle du skipper portugais dans l’équipe a eu un effet négatif.

« Cristiano est revenu et a marqué des buts importants, mais sa présence dans l’équipe nécessite une façon différente de penser tactiquement », a-t-il poursuivi. « Normalement, on s’attendrait à ce que l’attaquant soit le premier homme à chasser les défenseurs de l’opposition.

« Il va courir d’un défenseur à l’autre. Mais l’équipe a perdu son orientation. Ils ne sont pas dans une structure confiante maintenant Ronaldo est à l’avant.

LIRE LA SUITE: Le « leader » de Man Utd rejoint des stars de renom pour des renouvellements de méga-dollars