Solskjaer, sur Cristiano Ronaldo : « C’est notre Michael Jordan »

11/03/2021 à 13:49 CET

Un autre but au rabais et à nouveau en sauvant Manchester United. La nouvelle idylle de Cristiano Ronaldo et les ‘Red Devils’ atteignent le plafond de la Ligue des Champions, leur compétition fétiche et dans laquelle ils accumulent déjà cinq points après le doublé qu’il a fait à l’Atalante.

Votre technicien, Ole Gunnar Solskjaer, qui continue de diriger l’équipe en grande partie à cause des buts du Portugais, l’a comparé à une autre figure légendaire du sport après le match : « C’était comme avoir Michael Jordan », a déclaré le Norvégien en évoquant le coup du lapin de Cristiano dans la remise qui a empêché la défaite à Bergame : « Ce n’est pas juste que nous ayons encaissé deux buts, mais alors Cristiano arrive et crée des moments comme ça. Certaines équipes ont certains joueurs et c’est pourquoi elles sont Manchester United et c’est pourquoi elles sont championnes comme les Chicago Bulls. »

Avec ses deux buts en Italie, le premier après une superbe talonnade de Bruno Fernandes et le second dans le dernier souffle, Cristiano prolonge le leadership comme meilleur buteur de tous les temps des Champions. Au total, le Portugais mène avec 140 points.

Cristiano, au but à la dernière minute : « On y a cru jusqu’au bout »

Cristiano, qui a remporté sept fois le Soulier d’or de la compétition et détient le record de buts en une édition (17), à 36 ans ce mardi il est devenu le Le plus vieux joueur de Manchester United à avoir marqué deux buts ou plus dans un match européen et le premier footballeur depuis Ruud Van Nistelrooy en 2003 à marquer lors de quatre matches consécutifs de Ligue des champions en portant le maillot des « Red Devils ». « Nous avons cru jusqu’au bout Et nous n’abandonnons pas J’ai aidé mon équipe à marquer un point et c’est pourquoi je suis heureux », a déclaré Cristiano, qui a également passé un week-end fantastique.

Solskjaer : « Cristiano va de mieux en mieux »

Le Portugais a sauvé la tête de son entraîneur avec une belle prestation à Londres. But et passe décisive en 70 minutes, avant de se reposer, pour briser une sécheresse de quatre matchs en championnat, la plus longue depuis qu’il a quitté le Real Madrid en 2018. « Cristiano s’améliore à chaque fois. A chaque fois ça va mieux. Il ne pouvait pas avoir une pré-saison normale et c’est maintenant qu’il prend plus de vitesse », a ajouté Solskjaer.

La ville hôte de United samedi prochain

Son prochain but passe par un vieux rival comme il est Pep Guardiola. Manchester United recevra Cristiano ce samedi avec pour mission d’en éviter un autre humiliation comme celle subie il y a dix jours lorsque le Liverpool leur a cloué un 0-5 à Old Trafford. Le match est vital pour United pour montrer qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs et pour United Cristiano s’exhibe contre sa bête noire de ses premières années au Santiago Bernabéu, Guardiola, et contre le voisin ennuyeux des ‘Sky Blues’. Cristiano devra se rhabiller en Michael Jordan.