Solskjaer | TEAMparler

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a convoqué jeudi six de ses joueurs seniors à une réunion de crise à Carrington, selon un rapport.

Solskjaer reste au fond du bourbier à Old Trafford après une série de performances récentes sans intérêt et de mauvais résultats. Avec Watford à côté de Vicarage Road samedi, tout sauf une victoire mettra plus de pression sur l’entraîneur sous le feu. Et Solskjaer n’a pas tardé à réunir un groupe de ses joueurs expérimentés après le devoir international cette semaine.

Le capitaine Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Victor Lindelof, Bruno Fernandes, Luke Shaw et Nemanja Matic étaient tous présents à une réunion à 10h, selon le Daily Mail.

Le fil conducteur de la rencontre était de savoir comment United peut redresser sa saison. De lourdes défaites contre ses rivaux Man City et Liverpool les ont mis en crise. Tactiquement, Solskjaer tenait à parler du passage de United à trois de retour lors de leurs trois derniers matchs.

La défaite embarrassante 5-0 à domicile contre Liverpool a incité le passage au système d’aile arrière. Maguire a été le seul défenseur à jouer dans les trois matchs avec une défense à trois. Raphaël Varane, Lindelof et Eric Bailly ont tous tourné.

Les détails les plus fins de la réunion restent flous, mais il est clair que le joueur de 48 ans se bat pour sauver son emploi à United.

La réunion a eu lieu quelques heures seulement avant que le patron de Leicester, Brendan Rodgers, ne promette son engagement envers les Foxes.

L’ancien patron de Liverpool, Rodgers, serait le meilleur candidat de United pour remplacer Solskjaer. La hiérarchie unie voit le L’Irlandais du Nord est un choix « crédible » et « progressif », selon le Manchester Evening News.

90min a également signalé que « des mouvements sont effectués en arrière-plan afin de remplacer le manager ».

Le point de vente est d’accord avec le MEN et « comprend que United a commencé à travailler sur un plan de succession ».

La position publique de United a toujours été de soutenir le patron norvégien, qui a pris la relève à Old Trafford en tant que manager par intérim en décembre 2018. Cela reste le cas, mais le vice-président exécutif Ed Woodward a déclaré cette semaine que le succès sur le terrain est le « top priorité ».

Les officiels de United espéraient rester aux côtés de Solskjaer pour le reste de la saison. Cependant, la nature des défaites contre Liverpool et Manchester City a vu un changement d’humeur.

Solskjaer a des alliés à Old Trafford et Woodward, Richard Arnold et Sir Alex Ferguson auraient parlé en sa faveur ces dernières semaines.

Rodgers « engagé » à Leicester

Le conseil d’administration est apparemment divisé sur la question de savoir si Solskjaer, qui est rentré chez lui en Norvège pendant la pause internationale, doit rester au club.

Ce qui est clair, c’est que Rodgers s’est publiquement éloigné de la spéculation.

« Cela ne me frustre pas personnellement, car mon objectif est le prochain match, qui est Chelsea », a déclaré Rodgers jeudi.

« Mais c’est frustrant pour les fans et, je dirais, pour mes joueurs.

« Si quelqu’un lisait ce qui s’est passé, cela peut déstabiliser. Je suis le manager de Leicester City, fier d’être ici et pleinement engagé. Et tous les autres bruits autour de ça sont quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler.

« J’ai un immense respect pour Khun Top et la protection de l’héritage de son père. Je sens que je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes.

