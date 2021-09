Solskjaer vise Klopp après avoir laissé entendre que Man Utd avait été saboté

Le manager de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, a frappé Jurgen Klopp après avoir affirmé que le patron de Liverpool avait eu une influence majeure sur leur capacité à remporter des tirs au but.

De retour en janvier, Klopp a dénoncé le manque de décisions de pénalité de son équipe qui a joué en leur faveur par rapport à Homme Utd. Après que Sadio Mane se soit vu refuser un coup franc contre Southampton, Klopp a déclaré: “J’entends maintenant que Manchester United a eu plus de pénalités en deux ans que j’en avais eu en cinq ans et demi. Je ne sais pas si c’est de ma faute ou comment cela peut arriver.

Les Red Devils n’ont pas encore gagné de penalty cette saison, et beaucoup pensent que Cristiano Ronaldo aurait dû se voir attribuer un penalty lors de leur affrontement en championnat avec West Ham le week-end dernier.

Et s’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, Solskjaer a visé Klopp en insistant sur le fait qu’il a vu une “grande différence” dans les appels depuis l’explosion de l’Allemand.

“Nous devons juste espérer obtenir ce que nous méritons”, a déclaré Solskjaer (via le Manchester Evening News). «Nous aurions dû avoir trois stylos lors des deux derniers matchs.

“Il y avait un certain manager qui craignait que nous obtenions des pénalités l’année dernière et après cela, les décisions étaient différentes à donner.

« J’ai vu une grande différence depuis lors. Laissez le soin aux arbitres et faites les bons appels très bientôt.

Dans des nouvelles plus positives, Solskjaer a salué le travail du gardien de but résurgent David de Gea. Au début de la saison, il s’agissait de savoir qui commencerait dans le but entre l’Espagnol et Dean Henderson.

Mais après que Henderson a été frappé par Covid-19, De Gea a reçu les gants et a mis en place une série d’affichages exceptionnels.

Solskjaer a déclaré: «Il m’a appelé en été pour terminer ses vacances d’été plus tôt et revenir et commencer sa pré-saison avant. Il voulait être prêt, la meilleure version possible de lui-même.

« La saison dernière a été difficile. Il n’a pas joué autant de jeux parce que Dean [Henderson] est entré et a très bien fait.

«David a vraiment travaillé, concentré, physiquement et mentalement, il va mieux et quand vous sentez que vous avez fait le travail, un record personnel, quelques tests physiques, cela vous donne plus de confiance et de motivation.

« Il joue derrière un solide demi-arrière, mais jouer devant David quand il est dans cette forme est bon pour eux. »

Chelsea peut-il garder Antonio Rudiger hors des griffes du Bayern Munich ?

Solskjaer dénonce la question de la feuille blanche

Man Utd n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses quinze derniers matches, toutes compétitions confondues. Lorsque cette statistique a été soumise au Norvégien, Solskjaer a insisté sur le fait qu’il examinait le nombre de buts qu’ils marquaient plutôt que de les expédier.

“Cela montre simplement l’angle sous lequel vous regardez et pensez”, a répondu Solskjaer. « Je préfère marquer quatre, cinq ou deux et en encaisser un que de gagner 1-0.

« Nous travaillons toujours sur la cohésion avec Raphaël [Varane] à venir. Travail en cours, nous voulons avoir des draps propres pour construire des performances également. w

« Nous savons que nous allons marquer des buts. J’espère que je pourrai répondre le week-end avec une feuille blanche, mais cela avance, bien sûr. »

LIRE LA SUITE: Raisons pour lesquelles Manchester United envisage maintenant des alternatives à Declan Rice