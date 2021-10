SOLUSDT se négocie dans un canal de prix intrajournalier en hausse et prêt à définir un nouvel ATH

Les altcoins effectuent rapidement un retour haussier après une baisse de la domination Bitcoin pendant trois jours consécutifs.

Solana maintient sa trajectoire ascendante en tant que plate-forme Blockchain native haute performance. Il y a des spéculations sur de nouvelles extensions de prix vers de nouveaux sommets dans les prochains jours après les dernières nouvelles, les fonctionnalités ajoutées et les lancements.

Par exemple, la plate-forme d’échange OKEx a permis le dépôt et le retrait pour l’USDT et l’USDC via Solana. Deuxièmement, avec le lancement du protocole de jalonnement Solana, Marinade finance a attiré de nombreux investisseurs et commerçants en direction de $Sol.

La crypto-monnaie numéro six par capitalisation boursière a du mal à franchir la résistance aux chiffres ronds de 215,00 $ au moment de la publication.

Analysons les graphiques de prix SOLUSDT pour avoir un aperçu des niveaux techniques et des schémas graphiques qui déterminent le prix SOL.

Analyse du graphique hebdomadaire Solana SOL

La hausse des valeurs RSI depuis le 4 janvier 21 révèle que le prix du jeton SOL natif de l’écosystème Solana reste dans une tendance à la hausse enregistrant des gains d’environ 5 500 % pour les détenteurs de jetons SOL.

La pression à l’achat s’intensifie même face à l’effondrement général de la capitalisation boursière de la cryptographie et à la divergence baissière du 6 septembre ’21.

Une deuxième divergence baissière est en préparation, et elle devrait se former après que le SOLUSDT ait établi un nouvel ATH.

Analyse du graphique journalier Solana SOL

Source : Tradingview

Le graphique journalier ci-dessus montre que le SOLUSDT trouve un support à 116,00 $ et une divergence haussière cachée montrant que la tendance est revenue aux taureaux.

La pression d’achat a conduit l’actif cryptographique SOL à quelques points de pourcentage du plus haut historique, car le prix SOL montre un ralentissement de la dynamique des prix autour de l’ATH.

Regardons le laps de temps 4HR.

Analyse du graphique Solana SOL 4HR

Une vue finale de la période intraday 4HR montre le SOLUSDT dans des canaux ascendants successifs à partir de la divergence haussière cachée le 11 octobre 16h00 et le canal le plus récent formé par la divergence baissière et haussière opposée au moment de la presse.

Les baissiers pourraient reprendre la direction de la tendance intrajournalière si le prix du SOL pouvait glisser en dessous du support de 192,00 $. Cependant, les lectures RSI de la période hebdomadaire montrent que les lectures RSI quotidiennes et intrajournalières inférieures au niveau 25 ne feront que signaler une demande accrue pour l’altcoin SOL.

Niveaux intrajournaliers de Solana SOL

Taux au comptant : 194,50 Tendance à moyen terme [H4]: Volatilité haussière : Support élevé : 192,00 $, 178,26 $, 153,06 $, 137,61 $ Résistance : 215,10 $

