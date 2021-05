Solution climatique ou greenwashing d’entreprise? Tech fait appel aux agriculteurs pour aider à compenser l’empreinte carbone

Un tracteur sur Gruenbaum Farms coupe une culture de couverture avant de semer du maïs. (Photo des fermes Gruenbaum / David Gruenbaum)

Il y a cinq ans, David Gruenbaum a abandonné l’élevage laitier et une méthode conventionnelle de culture de légumes qui reposait sur le labour de grandes quantités de fumier de vache dans ses champs, ce qui libérait du carbone dans l’atmosphère au cours du processus. Aujourd’hui, le fermier de l’Ohio cultive du maïs et du soja sans labourer la terre. En basse saison, il utilise une variété de cultures de couverture qui emprisonnent le carbone dans le sol et améliorent sa fertilité, plutôt que de laisser les champs nus.

Ces pratiques dites régénératives gagnent en popularité en tant que moyen de réduire le carbone et d’atténuer les effets du changement climatique – et l’industrie de la technologie en prend note.

Alimentées par l’enthousiasme de l’administration Biden, les entreprises technologiques comme Microsoft et Shopify envisagent l’agriculture comme une opportunité inexploitée pour compenser leur empreinte carbone. Les partisans de la séquestration du carbone dans le sol espèrent que l’afflux de liquidités motivera les agriculteurs prudents à adopter des pratiques plus durables. Mais les sceptiques craignent que le programme n’ait un impact marginal sur le changement climatique tout en donnant aux entreprises l’autorisation de continuer à polluer.

Pour Gruenbaum, vendre des crédits de carbone est un moyen de récupérer une partie des coûts des changements qu’il a apportés ces dernières années et de réinvestir dans sa ferme. Microsoft prévoit de payer Gruenbaum pour le carbone qu’il a déjà piégé dans son sol. C’est l’un des nombreux crédits carbone agricoles que Microsoft achète via Truterra, un programme de développement durable lancé par la société laitière Land O’Lakes en 2016.

«Nous essayons simplement de faire mieux», a déclaré Gruenbaum. «Quand je pars d’ici, je veux que cet endroit soit meilleur que je ne l’ai trouvé.»

Le changement à Gruenbaum Farms est l’un des rares projets agricoles approuvés par Microsoft dans le cadre de son tout premier achat de crédits carbone en janvier. Chaque crédit est censé représenter une tonne métrique de dioxyde de carbone retirée de l’atmosphère.

Microsoft a accepté d’acheter 1,3 million de crédits carbone dans le cadre de l’un des plus gros achats de compensation de l’histoire. Mais seuls 200 000 des crédits de Microsoft sont destinés à des projets de séquestration du carbone dans le sol. La société est sélective sur ce marché émergent car la mesure de l’impact réel de la capture du carbone dans le sol est coûteuse et difficile, comme l’illustre Gruenbaum Farms.

À l’instar de la foresterie, il est difficile de prouver que les projets agricoles stockent vraiment du carbone qui, autrement, resterait dans l’atmosphère. Gruenbaum a déclaré que même sans l’argent de Microsoft, “je continuerais ce que je fais.” Mais il a déclaré que cette première série de projets pourrait être un indicateur pour les agriculteurs qui hésitent plus à adopter des pratiques régénératrices.

«J’en parlerai, vous verrez d’autres agriculteurs voir cet avantage et ensuite ils prendront le même argent et commenceront à ajouter des pratiques soucieuses de la conservation et à faire des choses pour préserver le sol», a-t-il déclaré. «C’est la fin qui en résultera au fur et à mesure que l’argent arrivera en aval, vous verrez d’autres agriculteurs qui n’auraient pas fait ce changement. Il y a toujours des gens qui font des choses qui sont en avance sur la courbe. »

Le gros achat de Microsoft fait partie de son ambitieux plan d’élimination du carbone. L’entreprise s’efforce de devenir «carbone négative» d’ici 2030 et d’éliminer toutes ses émissions historiques de carbone de l’atmosphère d’ici 2050. Elizabeth Willmott, responsable du programme carbone de Microsoft, a déclaré que l’entreprise ne pouvait négliger la poursuite de ces objectifs malgré le limites de l’élimination du carbone.

Elizabeth Willmott, responsable du programme carbone chez Microsoft. (Photo Microsoft)

L’un des plus grands défis pour ce marché émergent de la séquestration du carbone dans les sols est le manque de normes claires sur lesquelles les acheteurs, les vendeurs et les régulateurs s’accordent. Microsoft espère que le président Joe Biden, un défenseur de l’élimination du carbone des terres agricoles, changera cela.

«Nous savons que nous devons investir dans l’élimination du carbone pour atténuer le changement climatique et nous devons savoir que nous faisons le calcul de manière transparente, claire et responsable», a déclaré Willmott. «Ces normes sont absolument nécessaires. Seront-ils jamais parfaits? Probablement pas, mais le mieux que nous puissions faire est d’être toujours pratique, percutant et transparent. La transparence vient des partenariats qui doivent naître avec le gouvernement. »

Microsoft pourrait avoir besoin de 6 millions de crédits carbone par an d’ici 2030 pour atteindre ses objectifs, selon Lucas Joppa, responsable du développement durable de l’entreprise. Il a déclaré à . que l’agriculture doit faire partie de cette équation, mais a fait écho à l’appel de Willmott pour une «plus grande transparence».

Quelques entrepreneurs considèrent ce besoin de transparence comme une opportunité commerciale. Des startups comme Nori et Indigo Ag ont vu le jour ces dernières années pour valider les crédits carbone agricoles et aider les agriculteurs à trouver des acheteurs.

Nori, basée à Seattle, utilise des auditeurs tiers et un modèle informatique de l’USDA pour estimer la quantité de carbone captée sur son marché. C’est une approche qui contourne les coûts élevés et les défis de précision de l’échantillonnage des sols – un obstacle pour certains agriculteurs. Bien que la société ait connu un certain succès auprès des petites et moyennes entreprises, il s’avère difficile de décrocher de grandes entreprises, a déclaré le PDG de Nori, Paul Gambill. Nori a soumis une proposition à Microsoft mais n’a pas été sélectionné pour sa première série de projets sur les sols.

Le PDG de Nori, Paul Gambill, prend la parole lors d’un événement Techstars 2020. (Photo de Nori)

«Il y a un gros facteur de risque potentiel pour les gros acheteurs», a déclaré Gambill.

Les entreprises peuvent atterrir dans l’eau chaude pour financer des projets qui ne suppriment pas réellement le carbone atmosphérique ou n’empêchent pas les émissions futures.

«Nous avons pris soin de toute cette diligence», a déclaré Gambill. «Nous avons travaillé d’arrache-pied pour élaborer ces normes et processus de vérification généralisables afin que vous, en tant que client, n’ayez pas à avoir des équipes de personnes et de consultants en développement durable pour faire ce travail. Nous avons transformé cela en un simple processus de paiement en ligne. Ironiquement, les gens des grandes entreprises qui sont responsables des gros achats, il y a une inertie dans la façon dont ils prennent leurs décisions et cela ne correspond pas tout à fait.

Ces décideurs espèrent que le gouvernement fédéral interviendra pour créer des normes pour les crédits de carbone pour les terres agricoles.

L’administration Biden étudie ce qu’il faudrait pour créer une banque de carbone qui encourage la participation des agriculteurs. Une idée est de garantir un prix minimum pour les crédits fonciers. Pendant ce temps, le Sénat envisage un projet de loi bipartisan qui créerait un programme de certification à l’USDA pour créer des normes pour l’élimination du carbone dans l’agriculture.

Un programme de carbone agricole plus formalisé pourrait encourager d’autres entreprises technologiques avec des émissions élevées et de grands objectifs de durabilité – comme Amazon – à suivre l’exemple de Microsoft. Mais certains groupes environnementaux supplient le Congrès de ne pas établir de marché de compensation carbone pour les agriculteurs en raison de la difficulté à mesurer avec précision les avantages de tels projets. La séquestration du carbone dans le sol est trop nouvelle et n’a pas été testée pour évoluer rapidement, affirment-ils.

«Il y a une sorte de ruée vers l’or dans cet espace en ce moment parce que les gens voient la vraie valeur des pratiques de carbone du sol comme une solution au changement climatique et à d’autres problèmes, mais il n’y a pas encore de normes claires pour le marché», Willmott de Microsoft mentionné. «C’est l’une des choses les plus excitantes que je vois potentiellement sortir de l’administration Biden.»