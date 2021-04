Solution de contournement à la transparence du suivi des applications testée par Snapchat

Le propriétaire de Snapchat, Snap, a testé une solution de contournement à la transparence du suivi des applications en utilisant une technique qui a un taux de réussite d’environ 95% dans l’identification des utilisateurs individuels.

Snap dit qu’il interrompra les tests une fois que la nouvelle règle de confidentialité entrera en vigueur, mais qu’il pense qu’il y a d’autres mesures à prendre sans enfreindre les règles d’Apple …

Contexte

La publicité personnalisée est une grosse affaire, car les utilisateurs d’applications et Web sont beaucoup plus susceptibles de répondre à une annonce pour une catégorie de produits connue pour les intéresser. Pour cette raison, il est courant que les sites Web et les applications suivent les sites Web consultés par les utilisateurs et diffusent des publicités ciblant des produits et des catégories de produits pertinents. Si vous lisez un avis sur une nouvelle caméra, par exemple, vous êtes très susceptible de commencer à voir des publicités pour cette caméra et les modèles concurrents.

Apple a jusqu’à présent permis cela, allant même jusqu’à concevoir un système appelé Identifier for Advertisers (IDFA). Cela attribue un identifiant unique à chaque appareil sur les applications et les sites Web sans révéler l’identité réelle de la personne. Comme nous l’avons noté précédemment, tout cela est sur le point de changer.

Apple poussera cette protection de la vie privée encore plus loin en permettant aux utilisateurs Apple de choisir d’accepter ou non ce suivi application par application. Chaque application devra afficher une fenêtre contextuelle demandant l’autorisation. Apple avait initialement prévu d’introduire le nouveau système avec le lancement d’iOS 14, mais l’a retardé jusqu’au «début du printemps» pour donner plus de temps à l’industrie de la publicité pour se préparer. Les annonceurs craignent que la plupart des utilisateurs refusent l’autorisation, et le secteur s’est efforcé de trouver des solutions de contournement.

Nous avons appris la semaine dernière que les géants chinois de la technologie avaient pour objectif de remplacer l’IDFA par une version chinoise, CAID, ce qui a amené Apple à souligner que la politique anti-pistage sera appliquée à l’échelle mondiale.

Aux États-Unis, un SDK de prise d’empreintes digitales a été interdit par Apple, la société commençant hier à rejeter les applications qui l’utilisent.

Solution de contournement de Snap sur la transparence du suivi des applications

Le Financial Times rapporte que Snap a testé une solution de contournement qui utilise la même approche que le SDK interdit, connue sous le nom de «correspondance probabiliste».

Snap a exploré comment il peut contourner les nouvelles règles de confidentialité pour les iPhones, dans une mesure qui pourrait déclencher la colère d’Apple, selon plusieurs personnes familières avec la situation. […]

Selon de récents documents internes consultés par le Financial Times, Snap souhaitait collecter des données auprès d’entreprises qui analysent si les gens ont répondu aux campagnes publicitaires, y compris les adresses IP agrégées, les étiquettes qui identifient les appareils connectés à Internet. Elle espérait pouvoir prendre ces données et les comparer avec les informations qu’elle détient sur ses propres utilisateurs pour les identifier et les suivre, selon une technique appelée «appariement probabiliste», selon plusieurs personnes familières avec ses plans.

Snap a admis au FT qu’il avait exécuté les tests, mais a déclaré qu’il cesserait de le faire lorsque les règles de transparence du suivi des applications entreront en vigueur dans les prochaines semaines.

«Nous soutenons et suivrons les prochaines directives d’Apple, car nous avons toujours pensé que la publicité devrait respecter la vie privée des consommateurs», a déclaré Snap.

Cependant, la société a ajouté qu’elle travaillait toujours sur des «solutions axées sur la confidentialité» et que, bien qu’elle reconnaisse ne pas pouvoir suivre les utilisateurs individuels, elle estime que les nouvelles règles lui permettent toujours d’identifier des «cohortes» d’utilisateurs ayant des intérêts similaires. .

Apple ne sera probablement pas d’accord.

Photo: Souvik Banerjee / Unsplash

