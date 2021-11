Solution de puzzle de l’armurerie Skyrim Ghosts of the Tribunal et comment commencer

Le mod Ghosts of the Tribunal Creation Club est disponible pour commencer dans Skyrim Anniversary Edition et il existe un casse-tête d’armurerie déroutant certains joueurs.

La mise à niveau de l’édition anniversaire de Bethesda est disponible pour tous ceux qui possèdent la version spéciale sortie en 2016. Cependant, si vous êtes sur PC et que vous préférez ne pas acheter la mise à niveau, vous pouvez acheter ce mod auprès du Creation Club seul.

Alors que beaucoup de gens apprécient les nouveaux ajouts, beaucoup de gens sont restés coincés avec cette énigme qui implique des masques et des mannequins.

Comment démarrer Skyrim Ghosts of the Tribunal

Vous devez lire le Dossier hérétique Blacksmith’s Confessional au Temple de Raven Rock pour lancer les Ghosts of the Tribunal dans Skyrim.

Pour ce faire, vous devez soit passer à l’édition anniversaire, soit acheter le contenu du Creation Club seul. Si vous remplissez ces conditions, suivez les étapes ci-dessous :

Tuez les cultistes du dragon lorsqu’ils finissent par vous confronter. Confessionnel du forgeron

Comment résoudre le casse-tête des masques Skyrim Ghosts of Tribunal Armory

Il y a un puzzle d’armurerie dans le récit de Skyrim Ghosts of the Tribunal qui demande aux joueurs de résoudre un casse-tête impliquant des masques et des mannequins.

Cela commence par la lecture d’une lettre parlant de la matriarche et d’Erden. En gros, tout ce que vous avez à faire est de mettre les masques sur les bons mannequins.

Vous pouvez le faire simplement par essais et erreurs, ou vous pouvez simplement tricher et savoir. Fondamentalement, vous recherchez les trois au fond de la pièce où un coffre se cache derrière celui du milieu à travers un trou fermé.

Sotha Sil est à gauche, Almalexia est au milieu et Vivec est à droite. Il suffit de leur donner leurs masques respectifs à compléter.

Une fois cela fait, une porte s’ouvrira derrière Almalexia et cela vous permettra d’obtenir le coffre et de trouver une autre lettre pour vous envoyer une nouvelle mission.

Prix ​​de mise à niveau de l’édition anniversaire

Le prix de mise à niveau pour l’édition anniversaire est de 15,99 £, mais il n’est disponible que si vous possédez déjà la version spéciale.

Si vous ne possédez pas la version spéciale, vous devrez acheter le package 10e anniversaire pour son prix total de 47,99 £. Comme mentionné précédemment, ceux sur PC peuvent acheter le contenu du Creation Club individuellement.

