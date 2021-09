Solution de puzzle Genshin Impact Amakumo Peak et puzzles de barrière Amakumo Peak

Le casse-tête Genshin Impact Amakumo Peak peut être une réalisation facultative, mais cela vaut la peine de prendre le temps de le résoudre.

Vous voyagerez dans Amakumo et résoudrez un nouveau type de puzzle impliquant des barrières de couleur, et un trésor vous attend à la fin.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Genshin Impact Amakumo Peak puzzle | Puzzle de tuiles d’Amakumo Peak



Avant de commencer, assurez-vous de terminer Seirai Stormchasers afin que l’effet Balethunder se dissipe.

Tournez-vous loin de l’eau à l’endroit indiqué et vous verrez une tablette. Assurez-vous que toutes les tuiles sont désactivées. Ensuite, marchez sur ceux indiqués ci-dessous.

Un coffre exquis apparaît et l’eau s’écoule dans le lac d’Amakumo Peak. Descendez à l’intérieur. Prenez l’Electrogranum et utilisez la Thunder Sphere si vous voulez l’Electroculus au-dessus du lac, puis continuez jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau de l’eau.

Ce prochain mécanisme se déverrouille après avoir vaincu les ennemis qui l’entourent et draine davantage l’eau.

Genshin Impact Amakumo Peak puzzle | Puzzle de couleur d’Amakumo Peak



L’étape suivante consiste à activer une série de barrières colorées. Interagissez avec la barrière rouge, puis traversez et démarrez la jaune. Dirigez-vous vers la porte maintenant ouverte, puis interagissez avec le mécanisme rouge, puis à nouveau avec le jaune.

Suivez la Seelie, puis utilisez le mécanisme jaune. Montez à l’étage et faites de même avec le rouge, descendez dans le trou à votre gauche. Touchez le Seelie pour le faire avancer, puis utilisez à nouveau le mécanisme jaune. Montez le mur où vous venez de tomber et vous pouvez passer par la porte jaune nouvellement ouverte.

Suivez le Seelie vers un autre ensemble de mécanismes. Celui-ci est plus simple à gérer, car vous les activez simplement dans l’ordre.

Une fois cela fait, votre Seelie d’origine retrouve sa cour et vous en récupérez une nouvelle au fur et à mesure que l’eau s’écoule. Suivez-le jusqu’au sol de la grotte et vous obtiendrez un coffre commun, deux coffres luxueux et le succès d’Amakumo Peak.

Il y a quelques autres coffres et Seelies que vous pouvez saisir pendant que vous êtes ici aussi, et vous pourriez aussi bien récolter beaucoup de fruits d’Amakumo avant de quitter la région.

Si vous travaillez toujours sur les quêtes du monde Genshin Impact à Inazuma, assurez-vous de consulter Réminiscence de Seirai. Il y a aussi le nouveau domaine Watatsumi à débloquer, Palace in a Pool, ainsi que de nombreuses pêches à faire et des quêtes Archonte à terminer.