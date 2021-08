Solution de sanctuaire taché de sang Ghost of Tsushima | Comment obtenir l’armure Kensei

in

Sanctuaire taché de sang du fantôme de Tsushima est l’un des nouveaux défis miniatures d’Iki Island avec une récompense unique en magasin.

En déchiffrant l’indice et en réussissant l’énigme, Jin reçoit l’armure transmise par le sang. La solution est moins compliquée qu’il n’y paraît, même si vous aurez d’abord quelques démarches à faire.

Sanctuaire taché de sang du fantôme de Tsushima | Emplacement du sanctuaire taché de sang



Le Sanctuaire taché de sang se trouve au sud-ouest du champ de bataille de Kidafure, juste au nord de la partie « Co » de l’étiquette de la carte du cap Conoura. L’indice du sanctuaire pour relever son défi se lit comme suit :

Un sanctuaire oublié Le premier vert du printemps devient noir, en décomposition, en proie au sang et à la bête. Hunter, rejetez l’attrait de la mort. Préparez-vous à combattre la fragilité de l’homme

La dernière partie est la plus importante, mais pas tout de suite. Tout d’abord, vous avez un conte mythique à terminer, en supposant que vous ne l’ayez pas déjà fait.

Sanctuaire taché de sang du fantôme de Tsushima | Comment obtenir l’armure Kensei



Vous devez porter l’armure Kensei pour résoudre le casse-tête du sanctuaire, et vous ne l’obtiendrez qu’en complétant le conte mythique des six lames de Kojiro. Rendez-vous à Umugi Cove et parlez à Yamato. Il vous charge de vaincre cinq mini-boss à travers l’île, qui sont marqués d’icônes d’épéistes sur la carte.

Une fois cela fait, parlez à nouveau avec Yamato. Vous devrez maintenant vaincre Kojiro au monastère d’Omi. Parlez à nouveau à Yamato et vous obtiendrez l’armure Kensei.

Sanctuaire taché de sang du fantôme de Tsushima | Solution de sanctuaire taché de sang



Équipez l’armure et retournez au sanctuaire. Sautez des rochers entourant le sanctuaire pour que Jin subisse des dégâts, puis soignez-vous au sanctuaire lui-même. Regardez la cinématique qui s’ensuit et vous obtiendrez le casque Yharnam et les vêtements Yharnam.

Les défis du sanctuaire ne sont qu’une partie de la nouvelle extension d’Iki Island. Le tournoi Bokken est un autre test épuisant de vos compétences, et voici où trouver tous les chapeaux, kits de swork et œufs de Pâques à collectionner.