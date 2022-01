Solutions climatiques : les entreprises s’adaptent aux besoins de la planète

L’initiative WWF Climate Solver encourage des solutions innovantes pour atténuer les émissions mondiales tout en relevant certains des défis environnementaux locaux les plus urgents concernant la mobilité, la pollution de l’air, l’efficacité énergétique et la dégradation des ressources naturelles.

Les innovations climatiques présentent une voie claire pour lutter contre le changement climatique et réaliser la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. Des chefs de file de l’industrie aux startups des technologies propres et de l’environnement abordant les problèmes de pollution de l’air, d’efficacité énergétique et de mobilité, diverses solutions offrent des solutions immédiates et pratiques au changement climatique. Ainsi, récompenses, reconnaissances et solutions innovantes prospèrent et valorisent le secteur qui a le potentiel de réduire des millions de tonnes d’émissions de GES.

De toute évidence, le changement climatique est la question déterminante du temps. Le dernier rapport du GIEC a souligné le besoin urgent de réductions fortes et soutenues des émissions pour aider à faire face à la crise climatique. Mahindra Lifespaces, la branche de développement immobilier et d’infrastructure du groupe Mahindra, et l’Institut de l’énergie et des ressources (TERI) ont récemment publié les principales conclusions de cinq années de recherche sur les bâtiments, les matériaux et les technologies économes en ressources adaptés aux climats et conditions indiens. Dirigés par une équipe d’experts du Centre d’excellence Mahindra-TERI (CoE), les résultats comprennent des guides et des boîtes à outils pour se concentrer sur le développement de solutions scientifiques pour l’industrie de la construction en Inde. Plus de 150 matériaux nouveaux et existants ont été testés pour leurs propriétés thermiques. Ces matériaux pour construire des bâtiments thermiquement confortables peuvent supporter une consommation d’énergie réduite dans les bâtiments, permettant ainsi d’améliorer le confort et le bien-être des utilisateurs.

L’initiative WWF Climate Solver encourage des solutions innovantes pour atténuer les émissions mondiales tout en relevant certains des défis environnementaux locaux les plus urgents concernant la mobilité, la pollution de l’air, l’efficacité énergétique et la dégradation des ressources naturelles. Il vise à créer des conditions favorables à la promotion des technologies climatiques à potentiel de transformation, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

Les technologies innovantes pour la recharge des batteries de véhicules électriques, le séchage solaire et le chauffage des locaux, le stockage efficace pour réduire les déchets horticoles et le stockage d’énergie thermique pour les chaînes du froid font partie des quatre solutions reconnues par le WWF-Inde. Ces solutions émergent du secteur des PME et ont le potentiel de fournir de solides co-bénéfices en termes d’améliorations environnementales locales et d’amélioration des moyens de subsistance. « Pour lutter contre le changement climatique, ces technologies continuent de soutenir un écosystème dans lequel ces innovations peuvent émerger, prospérer et être rapidement adoptées en Inde et dans le monde », a déclaré Ravi Singh, secrétaire général et PDG du WWF Inde.

Log9 Materials Scientific a développé une technologie de batterie unique qui permet une charge rapide des deux-roues et des trois-roues électriques en 15 et 30 minutes environ. Avec une durée de vie de plus de 10 ans, cette technologie élimine le besoin de remplacements coûteux de la batterie. L’adoption mondiale de cette innovation a le potentiel de réduire de 4,6 millions de tonnes d’émissions de GES d’ici 2030.

SaptKrishi Scientific propose une solution innovante, Sabjikothi, une solution de stockage et de transport basée sur le microclimat pour les fruits et légumes. La technologie brevetée est une solution portable et économique qui prolonge la durée de conservation des fruits et légumes de trois à 30 jours, évitant ainsi le gaspillage alimentaire. L’innovation est écoénergétique à plus de 80 % par rapport aux solutions de stockage à froid conventionnelles et a le potentiel de réduire de 3 millions de tonnes d’émissions de GES d’ici 2030.

Pluss Advanced Technologies a développé des matériaux à changement de phase (PCM) pour les applications de la chaîne du froid. Leurs MCP sont constitués de sels inorganiques qui changent de phase à une température spécifique. Ceux-ci augmentent la capacité de rétention de la température des congélateurs/refroidisseurs jusqu’à 16 heures pendant les pannes de courant et réduisent la consommation d’énergie de 25 %, avec un potentiel de réduction de 1,3 million de tonnes d’émissions de GES d’ici 2030.

Neochlorus Energy Solutions a développé un système innovant de séchoir solaire décentralisé et de chauffage des locaux avec stockage d’énergie thermique pour sécher efficacement les produits agricoles et fournir le chauffage des locaux dans la région himalayenne. La technologie stocke l’excès de chaleur pendant les heures solaires et la dissipe pendant les heures non solaires pour un processus de séchage continu, et peut être modifiée pour fournir un chauffage des locaux pendant les saisons hivernales. La réduction de GES estimée par l’adoption mondiale de cette technologie devrait être de 4 millions de tonnes d’ici 2030.

Récemment, le NatWest Group India, le centre mondial de capacités du NatWest Group, a annoncé les lauréats de la 11e édition des NatWest Group Earth Heroes Awards, célébrant les efforts en faveur de la « Biodiversité—Une nature résiliente est la base sur laquelle toutes les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique il faut redoubler d’efforts ». Les prix ont reconnu les efforts des individus et des institutions qui travaillent sans relâche pour subvertir le changement climatique en conservant et en préservant la riche biodiversité du pays pour une meilleure relation entre la société et la nature.

