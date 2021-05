Solutions cloud: trouver une niche dans le cloud moderne

AS Rajgopal, PDG, NxtGen Infinite Datacenter et Chetan Jain, directeur, Inspira Entreprise

Par Srinath Srinivasan

Les clients manifestant une forte préférence pour les services et produits à la demande, les entreprises explorent diverses options de cloud – privé (leurs propres serveurs), public (comme celui d’AWS, Azure, Google) et aussi hybrides, les clouds publics faisant le gros du travail et les tâches critiques lors de la mise à l’échelle de l’entreprise. Alors que les grands de premier plan offrent des services pour mettre en place une infrastructure cloud et exécuter des services de bout en bout, il existe un segment de niche où opèrent de nombreux petits et moyens fournisseurs de services. Ils permettent aux organisations de mettre en place leur propre cloud, les aident à migrer entre divers grands clouds publics et fournissent également des services à valeur ajoutée sur la base d’un abonnement tout en garantissant des niveaux de sécurité élevés.

«Il existe au moins 50 à 60 petites entreprises qui réalisent des revenus d’environ 100 millions de dollars dans le monde», déclare AS Rajgopal, PDG de NxtGen Datacenter. «De nombreuses entreprises commencent leur parcours numérique dans un écosystème cloud et évoluent dans le même. Il existe aujourd’hui un vaste ensemble de fonctionnalités et de services pour retenir les entreprises dans un écosystème particulier, ce qui donne l’impression que le marché n’est dominé que par quelques-uns. C’est parfois à la fois un avantage et un point douloureux pour les entreprises. »

Rajgopal a été à l’avant-garde de la fourniture de services d’infrastructure cloud, de la co-implantation de centres de données pour les entreprises et d’un hébergement dédié avec une diversification dans l’analyse vidéo, le contrôle d’accès et la création d’une plate-forme permettant aux clients de NxtGen de créer leurs propres applications. Selon lui, les cas d’utilisation sont nombreux en ce qui concerne le cloud, mais au cours de la dernière année seulement, l’analyse vidéo, le contrôle d’accès et la surveillance à distance ont connu une forte augmentation en raison de Covid-19 et de la nécessité de rester physiquement à l’écart du lieu de travail. Les solutions sont conçues pour diverses plates-formes cloud afin que les organisations ne soient pas enfermées dans une seule lorsqu’il est clairement nécessaire de migrer vers d’autres plates-formes.

«Sur le marché du cloud public, cela n’a pas de sens de rivaliser avec les grandes marques. Travailler avec eux ouvre de nombreuses opportunités », déclare Chetan Jain, directeur d’Inspira Enterprise. Selon lui, pour ceux qui souhaitent mettre en place leur propre cloud, le processus est assez simple. «D’abord, nous construisons et architecturons leurs solutions. Une fois que cela est fait, nous mettons en œuvre la solution, puis nous l’exploitons et la gérons pendant généralement trois à cinq ans, selon le client », explique-t-il.

Parfois, les migrations entre différentes plates-formes cloud peuvent devenir complexes et c’est là qu’interviennent les fournisseurs de services comme Inspira et NxtGen. Pour eux, il s’agit d’un marché inexploité et une proposition plus solide que la concurrence directe avec les grands acteurs du cloud public. Cela leur ouvre également des portes pour se mondialiser. Inspira a fait des percées au Moyen-Orient, en Afrique, au Sri Lanka et à Singapour, tandis que NxtGen est présent aux Émirats arabes unis et à Oman. «Les marchés émergents ont augmenté les données, la cybersécurité et un vaste éventail de besoins en matière d’analyse. Les entreprises de ces marchés évoluent tous les trois ans et leurs besoins changent également », déclare Jain.

La cybersécurité, le contrôle d’accès, l’analytique, la télésurveillance sont des domaines d’innovation pour ces entreprises. «Covid a présenté un défi unique. La reprise après sinistre nécessite que notre personnel soit sur place et travaille. Notre activité était classée comme service essentiel mais le risque d’être infecté était toujours présent. Nous avons dû repenser cela. Nous avons renforcé notre capacité de travail à distance. Beaucoup de nos clients y voient une aubaine », déclare Rajgopal.

Pour les entreprises confrontées à un trafic important, Inspira utilise l’IA et le ML pour surveiller les adresses IP et les données à la recherche de menaces. «L’un de nos clients est une grande banque. Nous surveillons près de cinq événements lakh par seconde. Nous avons donc construit des renseignements, pour filtrer automatiquement le trafic, puis pour nous aider à le regarder manuellement et à décider si cela pouvait être une menace », explique Jain.

En termes d’adoption des technologies, les entreprises attendent avec impatience une amélioration de la réglementation des données et des changements culturels dans les organisations. «Le RGPD était une bonne initiative au niveau macro pour l’adoption du cloud. Si les entreprises commencent à maintenir une hygiène de base, comme l’adoption de solutions basées sur le cloud dans les flux de travail des employés et la modification des mots de passe tous les trois mois, elles comprendront facilement la nécessité d’avoir une conversation plus large sur la transformation et la sécurité complètes », déclare Jain.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.