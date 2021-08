Solutions d’apprentissage : la technologie d’Intel aide à améliorer les compétences linguistiques en anglais dans l’arrière-pays

L’acquisition de compétences en anglais peut améliorer les perspectives de ces apprenants, des opportunités de poursuivre des études à l’éligibilité à des emplois appropriés conduisant à l’amélioration des moyens de subsistance et des revenus des ménages ruraux à travers le pays.

Pour les élèves des écoles publiques en Inde, l’apprentissage de l’anglais peut être difficile pour plusieurs raisons, notamment le manque d’exposition à la langue, les pénuries d’enseignants et les compétences linguistiques des éducateurs. Beaucoup de ces écoles, en particulier dans les zones rurales, utilisent la langue vernaculaire locale ou la langue officielle de l’État comme langue d’enseignement. L’acquisition de compétences en anglais peut améliorer les perspectives de ces apprenants, des opportunités de poursuivre des études à l’éligibilité à des emplois appropriés conduisant à l’amélioration des moyens de subsistance et des revenus des ménages ruraux à travers le pays.

Pour éliminer les obstacles à l’amélioration des compétences en anglais dans les écoles publiques indiennes, EnglishHelper (EH), une entreprise de technologie d’apprentissage des langues et une entreprise sociale, a créé ReadToMe, un logiciel d’IA qui facilite la lecture et la compréhension multisensorielles. Intel, en collaboration avec Amazon Web Services (AWS), a permis à EH de faire évoluer efficacement cette solution pour prendre en charge les élèves de plus de 25 000 écoles équipées numériquement dans plusieurs États, dans le but de dépasser les 1 000 000 écoles en 2021-2022.

« La technologie transforme l’éducation, change la façon dont les élèves apprennent et les responsabilise à chaque étape de leur parcours. La capacité de lire, d’écrire et de parler anglais peut ouvrir une multitude d’opportunités pour les enfants. L’architecture Intel et la capacité de calcul évolutive compatible avec le cloud AWS maintiennent les coûts bas et offrent des fonctionnalités avancées qui améliorent l’expérience d’apprentissage dans le cadre du programme RightToRead d’EH. En collaboration avec EH et Schoolnet, nous travaillons à étendre cette collaboration à d’autres États indiens afin d’améliorer les résultats d’apprentissage dans tout le pays », déclare Akanksha Bilani, responsable de l’Alliance régionale pour l’Asie-Pacifique et le Japon chez Intel.

ReadToMe a été mis en œuvre pour les élèves de la 1re à la 12e année dans le cadre du programme RightToRead de EH et Schoolnet. Des évaluations indépendantes ont révélé que les étudiants qui suivaient des cours compatibles avec ReadToMe présentaient une amélioration de 20 à 40 % plus élevée en lecture et en compréhension. Le programme comprend également la mise en œuvre d’une solution d’apprentissage appelée EnglishBolo pour doter les enseignants d’une maîtrise et d’une familiarité améliorées avec ReadToMe grâce à un mélange de sessions d’auto-apprentissage et de tutorat en direct.

« Le programme RightToRead nous donne l’opportunité de nous concentrer sur l’alphabétisation et la maîtrise de l’anglais parmi les populations mal desservies de l’Inde. Intel et AWS ont fourni l’évolutivité et l’adaptabilité via le cloud pour étendre le programme aux régions les plus reculées de l’Inde et faire une différence pour les étudiants et les enseignants », déclare Sanjay Gupta, PDG mondial d’EnglishHelper.

EH a tiré parti des instances AWS Elastic Compute Cloud (EC2) M5 alimentées par des processeurs Intel Xeon Scalable de 2e génération avec Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) pour déployer de manière transparente le programme RightToRead basé sur l’IA dans les écoles des régions urbaines et rurales de l’Inde. Les processeurs et l’architecture Intel utilisés pour prendre en charge les serveurs d’applications et les bases de données AWS ont permis d’améliorer les temps de calcul et d’optimiser les applications. Le service de base de données relationnelle (RDS) fourni par AWS, en plus des bibliothèques de performances Intel, aide à la configuration, au fonctionnement et à la mise à l’échelle de la base de données utilisée pour l’application. L’extension Intel AVX-512 ainsi que les réseaux de diffusion de contenu (CDN) AWS améliorent considérablement les performances des algorithmes d’apprentissage automatique d’EH et améliorent la disponibilité et les performances des applications.

Déploiement transparent à l’aide d’Intel et d’AWS

L’un des principaux défis auxquels EH a été confronté a été de déployer le logiciel dans plusieurs écoles simultanément. En collaboration avec Intel et AWS, EH a pu migrer les solutions vers un cloud AWS à partir de son centre de données sur site. L’architecture Intel et le cloud AWS ont fourni une capacité de calcul évolutive, en maintenant les coûts bas et en améliorant l’expérience d’apprentissage. Grâce au déploiement automatisé, aux solutions d’assurance qualité et aux serveurs sans état, rendus possibles grâce aux instances Amazon EC2 M5 basées sur les processeurs Intel Xeon Scalable, EH a pu réduire les délais de déploiement de quatre heures à 30 minutes et les temps d’arrêt planifiés pour chaque version de quatre heures à un quelques minutes. Le passage au cloud a également assuré que l’installation et l’enregistrement du logiciel pouvaient être effectués en moins de 30 minutes.

Un autre défi auquel EH a été confronté était de fournir un soutien opérationnel efficace à toutes les écoles qui utilisaient le programme, en particulier dans les zones reculées. La nécessité de visiter physiquement chaque école et les informations limitées fournies sur le fonctionnement du logiciel ont entraîné une augmentation des coûts d’exploitation et une plus grande taille d’équipe. Travailler avec des instances et un cloud AWS optimisés par Intel a aidé EH à gérer l’infrastructure avec une équipe de seulement deux personnes tout en réduisant considérablement leurs dépenses en capital. La plupart des tâches de routine telles que le provisionnement des serveurs, la mise à l’échelle en réponse à la demande et la guérison étant gérées par Intel et AWS, EH pouvait se concentrer sur l’amélioration de son infrastructure et la résolution des problèmes réels des clients.

En utilisant l’architecture Intel et la technologie AWS, EH peut désormais atteindre une évolutivité ininterrompue et mettre en œuvre ses solutions dans plus de 100 000 écoles à travers l’Inde. Cette solution aidera efficacement EH à avoir un impact durable sur la vie de plus de 20 millions d’étudiants et de 500 000 enseignants, en leur permettant d’améliorer leurs capacités d’apprentissage et en favorisant une croissance et des progrès continus.

