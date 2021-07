Solutions de dotation en personnel à l’étranger : comment la pandémie a donné une impulsion au concept déjà croissant de travail à distance

La délocalisation en comptabilité contribue à fournir une impulsion significative car elle permet de gagner du temps à tous les niveaux.

Par Shalin Parikh,

Covid-19 a créé un large éventail de perturbations dans la formation et la gestion des équipes dans différents secteurs et industries. Les perspectives globales vis-à-vis de la dotation en personnel offshore se sont améliorées mais il y a quelques réserves, en particulier dans le contexte des cabinets comptables. Il existe divers points de préoccupation, notamment si la délocalisation « remplacerait » essentiellement la main-d’œuvre existante ; avis des clients; et « connaissances » et « niveaux de compétence » des employés offshore. Il y a, bien sûr, la question de la sécurité des données car la comptabilité inclut la transmission d’informations confidentielles.

La délocalisation en comptabilité contribue à fournir une impulsion significative car elle permet de gagner du temps à tous les niveaux. Le besoin de plusieurs niveaux d’examen des états financiers diminue également. La délocalisation n’est plus une “norme” mais une nécessité telle que poussée par la pandémie de Covid-19. Ainsi, quelle que soit la personne travaillant à « Bangalore ou Boston », « Miami ou Mumbai », « New York ou New Delhi », les facteurs importants incluent les compétences et les connaissances du personnel comptable ainsi que les dispositions prises pour assurer la sécurité des données. Le personnel comptable est prêt à recruter des professionnels de différentes parties du monde. Le concept de travail à distance devenant de plus en plus courant en raison de la pandémie, les entreprises pourraient facilement convaincre les clients des normes et de la qualité du travail effectué par la main-d’œuvre offshore.

La délocalisation n’est pas un concept nouveau. Dans le passé, le travail à distance ou « travail à domicile » était considéré comme une condition préalable offerte par les employeurs aux travailleurs existants ou potentiels. Même avant la pandémie de Covid-19, l’impact des processus de travail à distance sur la performance des employés était considéré comme largement positif. Environ 17% des travailleurs travaillaient à domicile ou à distance avant la pandémie de Covid-19 pendant une semaine moyenne aux États-Unis. Cependant, le nombre est passé à 44% au plus fort de la pandémie, le travail à distance devenant encore plus populaire et nécessaire. Par conséquent, travailler à domicile ou dans des régions éloignées n’est plus une condition préalable mais une nécessité. Selon l’enquête réalisée par McKinsey, la tendance va se poursuivre dans un proche avenir.

Avec les réunions Zoom et une connectivité audiovisuelle améliorée, il existe quelques secteurs et zones de travail traditionnels dans lesquels le travail à distance a été rapidement adopté. Cela inclut le marketing, la publicité et les services informatiques. Cependant, il y a eu quelques domaines où le travail à distance était une possibilité et un avantage avant même que la pandémie ne frappe le monde. Cela comprenait tout travail sous-traité par les entreprises à des agents, des professionnels et des organisations basés dans différentes parties du monde. Par exemple, une entreprise basée aux États-Unis pourrait avoir sous-traité l’intégralité du travail de comptabilité et d’audit à une entreprise basée en Inde. Le personnel du back-office indien avait la possibilité de travailler à domicile ou dans des régions éloignées avant même la pandémie, en grande partie en raison de la nature du travail. L’interaction entre les bureaux des États-Unis et de l’Inde se ferait par le biais de processus électroniques et basés sur Internet. Ainsi, la pandémie vient de pousser le concept de travail à distance pour les travailleurs offshore.

Il y a eu un changement dans la façon dont les employeurs envisagent les affectations à l’étranger. Dans le contexte du Royaume-Uni, seulement 6 % du total des employés travaillaient depuis des endroits éloignés avant la pandémie. Cependant, ce nombre sera plus élevé à l’avenir, car près de 32% des employeurs envisagent une transition permanente vers le travail à distance afin d’éviter les perturbations et de garantir que les organisations sont en mesure d’économiser des coûts importants.

Les solutions de dotation en personnel délocalisées pourraient être considérées comme un secteur qui était largement « en avance sur son temps », car il soutenait l’importance du travail à domicile et à distance avant même que le concept ne soit populaire. Même lorsque le monde n’était pas prêt à passer d’un système de travail traditionnel basé sur un bureau à un processus de bureau à domicile, les solutions de dotation en personnel offshore avaient soutenu le concept en soulignant les avantages en termes d’économies de temps et de coûts. Cependant, la pandémie n’a rendu le facteur «facultatif» qu’«obligatoire». On pourrait imaginer le montant des pertes dans le cadre de l’emploi et des activités économiques si les entreprises n’adoptaient pas le travail à partir de lieux éloignés alors qu’il y avait des restrictions de déplacements imposées en raison de la pandémie.

(L’auteur est co-fondateur et PDG, Entigrity Group. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.