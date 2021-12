Solv modifie sa collecte de fonds avec une offre initiale de coupons | Invezz

Le protocole Solv a transformé la notion de collecte de fonds en introduisant IVO ou Initial Coupon Offer, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Personne ne l’a fait auparavant, mais cela a un grand potentiel pour l’avenir en fonction de la plate-forme.

A quoi sert un IVO ?

Les IVO impliquent la frappe de bons, des NFT financiers qui contiennent des jetons d’écosystème. Les premiers investisseurs reçoivent ces coupons, qui sont conformes à la norme de jeton ERC-3525. La nature de cette norme est semi-fongible. Il permet aux utilisateurs d’échanger, de diviser, de gérer ou de fusionner des jetons verrouillés.

Solv émettra des tokens SOLV de 1 million de dollars via l’IVO, qui se déroule aujourd’hui sur le marché Solv et la plateforme Binance NFT.

Combinant le meilleur des normes de jetons

L’utilisation de ces bons combine le meilleur des standards des tokens. Tirez parti de la liquidité ERC-20 et des attributs descriptifs de la norme de jeton ERC-721. De plus, il introduit le fractionnement et la fusion des coupons et augmente le nombre de cas d’utilisation des coupons, ouvrant la voie à une nouvelle ère de solutions de collecte de fonds.

Ryan Chow, co-fondateur de Solv, a expliqué l’idée derrière IVO :

Dans le monde crypto d’aujourd’hui, l’attention est une ressource rare. Pour que les utilisateurs jouent sur le long terme, les équipes doivent s’assurer que leurs intérêts et ceux des utilisateurs sont bien alignés. Quelle est la meilleure façon de procéder? Acquisition de jetons. Par conséquent, nous avons mis au point IVO, une toute nouvelle façon de distribuer des jetons d’acquisition, via des coupons d’acquisition, et nous pensons qu’elle peut devenir la pierre angulaire de relations solides et durables entre le projet et l’utilisateur.

Les NFT peuvent entrer dans la finance

Les tokens Solv peuvent être achetés en partie ou en totalité sur les marchés secondaires. Ils offrent aux NFT une nouvelle opportunité d’entrer dans le monde financier. Une IVO peut générer des liquidités pour les investisseurs et les projets tout en offrant un accès aux ventes privées. Les bons contiennent des jetons verrouillés, qui conservent leur valeur intrinsèque.

Cela les rend assez différents des NFT conventionnels, qui prennent en charge les formats de fichiers vidéo et image spéculatifs.

Les jetons sont débloqués six mois à compter de la date de vente

Les tokens Solv sont débloqués linéairement pendant six mois à compter de la date de la vente publique. Tous les onglets d’équipe et d’investisseur sont verrouillés dans la phase initiale. Ce type de modèle n’a jamais été utilisé dans un environnement réel auparavant.

