Sombra nouvelles capacités et ultime

Blizzard a annoncé les nouvelles capacités et les mises à jour ultimes de Sombra dans Overwatch 2.

Lors du dernier match de l’Overwatch League, Blizzard a partagé plus d’informations sur Sombra dans Overwatch 2. Voici tous les changements à venir pour le héros par rapport à l’Overwatch original.

Bouh ! Toutes les nouvelles mises à jour des capacités de Sombra arrivent sur Overwatch 2. pic.twitter.com/Z678niEUb5 – Overwatch (@PlayOverwatch) 26 septembre 2021

Passif : Opportuniste

Le cœur du gameplay de Sombra est de pirater ses ennemis et son environnement pour aider son équipe à gagner des combats.

Dans Overwatch 2, Sombra gagne un passif pour l’aider à terminer plus rapidement les cibles piratées : Opportuniste. Sombra inflige désormais 50% de dégâts supplémentaires aux cibles piratées.

Pistolet-mitrailleur

Le pistolet mitrailleur de Sombra, son arme principale, ne subit pas de changements majeurs mais reçoit plutôt un certain équilibre. Ses dégâts sont réduits de 8 à 7, mais la propagation des balles est également réduite de 20%, ce qui rend ses tirs plus précis.

Pirater

La principale caractéristique de Sombra est sa capacité à pirater ses adversaires. Dans Overwatch 2, le temps de recharge de son Hack est réduit de 8 à 3 secondes. Cependant, le piratage des packs de santé ne réduira plus de moitié la durée restante du temps de recharge. La durée de piratage des packs de santé est réduite de 60 à 30 secondes.

Non seulement Sombra peut utiliser son Hack plus souvent, mais il dure aussi plus longtemps : 8 secondes, au lieu de 5 secondes dans le jeu original. La durée de verrouillage des capacités est également réduite de 5 secondes à 1 seconde.

Les ennemis piratés apparaissent désormais à travers les murs pour toute l’équipe de Sombra pendant 8 secondes, tout comme avec l’ultime de Widowmaker.

Furtif

La furtivité est la capacité permettant à Sombra de disparaître pendant une courte période de temps. Le temps de fondu enchaîné est réduit de 50% dans Overwatch 2, mais le rayon de détection est augmenté de 2 à 4 mètres.

Sombra peut désormais pirater en étant furtif, mais elle deviendra brièvement visible par les ennemis.

Ultime : IEM

L’EMP de Sombra est l’un des plus puissants Ultimate of Overwatch, désactivant toutes les barrières ennemies et piratant tous les adversaires pris dans l’explosion.

Dans Overwatch 2, l’EMP de Sombra n’infligera plus de dégâts supplémentaires spécifiques au bouclier. Au lieu de cela, il infligera 40% des HP actuels des ennemis, les rendant plus vulnérables à un assaut coordonné.

Changements de Sombra à venir sur Overwatch 2 Révélez les cibles piratées à travers les murs

Hack ne supprime plus la furtivité

⌛ Temps de recharge réduit

Traiter plus de dégâts aux cibles piratées

Et plus encore… pic.twitter.com/Ty3vJqAli9 – Overwatch (@PlayOverwatch) 26 septembre 2021

Les nouvelles capacités et l’ultime de Sombra augmentent sa valeur en tant que membre de l’équipe, avec des hacks plus puissants et une capacité de transparence pour toute son équipe.