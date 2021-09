Somerset news: un rôdeur vêtu de latex déclenche la panique à Claverham après l’avoir aperçu | Royaume-Uni | Nouvelles

La police d’Avon et Somerset a déclaré que l’incident s’était produit dans le village de Claverham, Somerset, le 1er septembre. Depuis novembre 2018, il y a eu plus de 14 rapports d’une personne déguisée s’approchant des gens la nuit dans le village.

Le dernier incident avec « l’homme masqué » a eu lieu à 00h15.

La police d’Avon et de Somerset a été appelée dans une maison de Claverham mais n’a pas été en mesure de localiser l’homme.

Le dernier incident signalé avec un étranger vêtu de cuir remonte à juillet 2019, lorsqu’une femme a déclaré qu’un homme en “costume g ***” l’avait accusée dans le village.

Les agents ont déclaré qu’ils gardaient l’esprit ouvert quant à savoir si les deux incidents étaient liés.

Une femme anonyme s’est plainte du dernier incident, partageant que ses enfants avaient été effrayés par l’homme masqué.

Elle a déclaré à la BBC: “J’ai des enfants plus âgés et même mes enfants disent” c’est encore l’homme g *** “.

“Ils sont vraiment paniqués par ça.

“Mais cela pourrait être n’importe qui et je veux venir d’un point de vue pratique et faire quelque chose pour aider les gens à se sentir plus en sécurité.”

Elle a ajouté que des gens avaient signalé “des choses étranges qui se sont produites” récemment dans le village et ont déclaré: “Je ne suis pas trop dérangée de me promener seule, mais cela fait peur à mes enfants et je veux qu’ils se sentent plus en sécurité.”

LIRE LA SUITE: Le verrouillage d’automne serait la fin de Boris comme le dit le Premier ministre britannique

Abi, 25 ans, a été impliquée dans l’incident de juillet 2019 et a déclaré lorsqu’elle a entendu parler de la dernière observation qu’elle avait ressenti “de nouveau de l’anxiété et de la colère”.

Elle a ajouté : ” Mon cœur avait l’impression de courir un marathon, [there was] un sentiment instantané de panique, d’anxiété et de colère à nouveau qui m’a pris plus d’un an de conseils privés et de médicaments pour contrôler.

“Si je ne m’inquiète pas à la maison, je m’inquiète au travail parce que ma femme est à la maison et beaucoup d’autres femmes aussi.”

Décrivant son attaque, elle a déclaré que l’homme était entièrement recouvert de la combinaison et “se dirigeait vers moi et touchait son aine, grognant et respirant fort”.

A NE PAS MANQUER

Deux hommes, 28 et 34 ans, ont été arrêtés pour des soupçons d’attentats à la pudeur en juillet 2019.

Aucune autre mesure n’a été prise contre les hommes en raison de preuves insuffisantes.

Un porte-parole de la police d’Avon et Somerset a déclaré à l’époque: “Heureusement, nous n’avons plus reçu de rapports d’incidents similaires depuis le dernier rapport d’un homme vêtu d’un body noir s’approchant d’une femme le 11 juillet.”

La police a également augmenté ses patrouilles dans la région de Claverham depuis le 1er septembre à la suite du dernier rapport et a lancé un appel pour obtenir des informations.

Toute personne disposant d’informations ou disposant d’une caméra de tableau de bord ou d’une caméra de sonnette d’un homme à Claverham le 1er septembre portant ce qui a été décrit comme un «masque complet» a été invitée à contacter les agents.