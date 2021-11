Somerset: Première photo d’un couple tué «après une rangée de stationnement alors que les enfants étaient à l’étage»

Jenny et Stephen Chapple ont été retrouvés morts dans leur maison à Norton Fitzwarren (Photo : Tom Wren/SWNS)

Les hommages ont afflué pour un couple «très amical» qui a été tué chez lui avec leurs jeunes enfants à l’étage au milieu d’une prétendue dispute pour un parking.

La « mère dévouée » Jenny Chapple, 33 ans, et son mari Stephen, 36 ans, ont été photographiés pour la première fois.

Le couple a été retrouvé dans la propriété d’un nouveau domaine dans le paisible village de Norton Fitzwarren, dans le Somerset, près de Taunton, dimanche soir.

Ils auraient deux jeunes garçons, âgés de quatre et sept ans.

La police n’a pas confirmé l’identité des parents, mais les victimes ont été nommées par les habitants.

Stephen Chapple, 36 ans, travaillait comme professeur d’informatique (Photo : APEX)

Stephen aurait enseigné l’informatique dans une école locale et sa femme travaillait dans un café du Otter Garden Centre.

Rob Brooks, directeur de la jardinerie, a déclaré à MailOnline: » C’était un membre du personnel très apprécié et une personne très gentille.

«Nous l’aimions tous et les clients aussi. Nous sommes dévastés.

«Nous nous souviendrons d’elle comme d’une mère et d’une collègue belle, gentille et dévouée. Cela nous a tous touchés très durement et cela semble très brut.

M. Brooks a déclaré que Jenny travaillait à la jardinerie depuis le début de l’année.

Il a ajouté: » Stephen et les enfants entraient parfois et nous avons appris à les connaître aussi. C’était une famille très unie et aimante.

On se souvient de Jenny comme d’une « mère belle, gentille et dévouée »

« Il y a beaucoup de spéculations sur le fait qu’il s’agissait d’une dispute de voisinage, mais je ne veux pas entrer dans tout ça pour le moment. »

La police a confirmé que deux enfants se trouvaient dans la maison au moment où le couple a été tué.

Deux hommes, âgés de 34 et 67 ans, ont été arrêtés pour suspicion de meurtre, bien qu’il soit entendu que l’homme plus âgé a été libéré sous enquête.

La police d’Avon et Somerset a déclaré que l’incident serait renvoyé au chien de garde de la police en raison de « contacts antérieurs de la police avec les personnes impliquées ».

Les résidents du domaine Dragons Rise ont déclaré que c’était un quartier calme, mais qu’il y avait eu des désaccords dans le passé à propos du stationnement.

Les hommages ont afflué pour le couple (Photo: Tom Wren / SWNS)

L’inspecteur-détective Neil Meade a déclaré: «Deux jeunes enfants se trouvaient à l’intérieur de la propriété au moment de l’incident et bien qu’ils n’aient heureusement pas été blessés, ils sont naturellement bouleversés par ce qui s’est passé.

«Ils sont pris en charge et des agents spécialement formés ont été déployés pour soutenir les familles des victimes dans ce qui est sans aucun doute la période la plus difficile. Nous mènerons une enquête complète et approfondie et nous ferons tout notre possible pour que justice soit rendue aux familles des victimes.

« Bien que cela semble être un incident isolé, il y aura une activité policière accrue dans la région pour rassurer la communauté. »

Un processus d’identification formel et des examens post-mortem pour déterminer les causes du décès sont attendus en temps voulu.

Un porte-parole de la police d’Avon et Somerset a déclaré: «En raison de contacts antérieurs de la police avec les personnes impliquées, un renvoi volontaire sera effectué vers le Bureau indépendant pour la conduite de la police. Il serait inapproprié d’entrer dans les détails tant que la saisine n’aura pas été examinée.

