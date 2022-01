Sommer Ray dépose une somme massive sur une nouvelle maison

La star d’Instagram Sommer Ray a transformé sa popularité sur la plate-forme de médias sociaux en une entreprise florissante, et elle est prête à améliorer ses fouilles. Elle a commencé la nouvelle année en achetant une nouvelle maison dans la vallée de San Fernando pour plus de 1,4 million de dollars. Ray, 25 ans, compte plus de 26,8 millions de followers sur Instagram et s’est récemment associé à Imarais Beauty.

Ray a acheté une maison de cinq chambres et trois salles de bain à Los Angeles pour 1,45 million de dollars, a rapporté TMZ dimanche. La maison possède plusieurs fonctionnalités qui deviendront bientôt des acteurs de soutien dans ses photos Instagram, notamment une cuisine gastronomique, une piscine, un pool house et une arrière-cour géante. Stephen Sweeney de SGS Estates a représenté Ray lors de la vente.

Ray est également un modèle de fitness qui a essayé de se libérer des stéréotypes des modèles Instagram devenus célèbres uniquement pour leur look. Elle a commencé à publier des photos à l’âge de 15 ans et a rapidement accumulé 40 000 abonnés. Ray a grandi dans le Colorado, mais elle a déménagé à Los Angeles pour poursuivre de nouvelles opportunités.

« J’ai grandi dans un ranch dans le Colorado, au milieu de nulle part », a déclaré Ray à Forbes en 2018. « J’ai élevé des poulets dans les 4-H. J’étais vraiment bon ! J’ai tous des rubans bleus. J’étais une princesse de rodéo. . Je suis une fille de la campagne, pas une fausse. Quand je vais à Country Jam et que je porte des bottes de cowboy, les gens disent toujours : « Elle est fausse. » Je me dis ‘Non. J’étais en 4H !' »

L’objectif de Ray en 2018 était de créer une plus grande base de fans féminines et de promouvoir un mode de vie sain. Elle a rejeté la chirurgie plastique et, en tant qu’ancienne culturiste, veut améliorer son corps naturellement. « Je veux juste promouvoir un mode de vie sain et naturel », a-t-elle déclaré à Forbes. « Je suis vraiment contre la chirurgie plastique et tout ça. J’essaie aussi de développer mon entreprise. J’essaie de devenir une femme d’affaires. »

Ses entreprises comprennent son site Web Sommer Ray Shop et Imarais Beauty, une marque de bonbons gélifiés pour les soins de la peau à base de plantes. En 2020, elle a rejoint Imarais après que la co-fondatrice Felicia Hershenhorn a tendu la main. « J’ai approché Sommer au début de la pandémie pour être la DSI en raison de ses antécédents en matière d’innovation dans le domaine du bien-être », a déclaré Hershenhorn à Forbes en juin 2021.

« Je ne pense pas que les réseaux sociaux mènent quelque part », a également déclaré Ray à Forbes. « Il n’y a pas moyen d’y échapper. Je veux avoir les deux. De toute évidence, Instagram est l’endroit où vit mon entreprise et où se trouvent mes fans, mais je veux aussi toucher des gens en dehors de cela et pas seulement vivre et mourir par mon Instagram. «

Ray est également célèbre pour avoir brièvement fréquenté le rappeur Machine Gun Kelly avant de commencer à sortir avec Megan Fox. Lors d’une apparition en mars 2021 sur le podcast de Logan Paul, Ray a semblé insinuer que Kelly l’avait trompée avec Fox. Lorsqu’ils se sont séparés en avril 2020, Kelly a publiquement accusé Ray d’avoir rompu avec lui le jour de son anniversaire. Après cela, Ray a déclaré qu’elle avait été la cible de menaces de mort de la part des fans de Kelly.