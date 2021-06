Sommes-nous dans un marché baissier pour les crypto-monnaies ?

in

On craint de plus en plus que la récente tendance à la baisse des crypto-monnaies ne soit en fait un marché baissier de la crypto à grande échelle. Savoir exactement ce qui se passe est crucial pour prendre les bonnes décisions d’investissement, même si personne ne peut prédire l’avenir de manière catégorique avec une précision précise.

Pour vous aider à vous faire une idée du sentiment du marché en ce moment, nous avons compilé les réactions de certains des meilleurs commentateurs de crypto-monnaie et leurs attentes pour l’avenir.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Bien que vous deviez toujours faire vos propres recherches et éviter d’être complètement influencé d’une manière ou d’une autre par l’opinion de quelqu’un d’autre, ces extraits de médias sociaux peuvent vous aider à vous orienter dans la bonne direction.

Où acheter des crypto-monnaies en ligne

Avant d’explorer si nous sommes dans un marché baissier de la crypto, nous avons répertorié les deux meilleurs endroits pour acheter de la crypto. Si vous souhaitez acheter la baisse et investir dans des crypto-monnaies rapidement, facilement et avec des frais peu élevés, les plateformes suivantes sont votre meilleure option :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

S’agit-il d’un marché baissier de la crypto-monnaie ? Les réseaux sociaux ont une voix

Tout cela n’est-il que du bruit ?

La fureur actuelle entourant un marché baissier potentiel n’est-elle qu’un son de panique ?

Lorsque #Bitcoin atteint un nouveau creux, nous pouvons déterminer si nous sommes ou non dans un marché baissier. Le reste n’est que bruit. Les plus bruyants de ces gens sont ceux qui n’ont pas cru assez pour entrer tôt. Tous ces postes d’ours veulent simplement vous voir malheureux afin qu’ils ne soient pas seuls. – Ben Armstrong (@Bitboy_Crypto) 20 juin 2021

Rejeter les vues changeantes des masses Twitter ?

Étant donné que toutes les personnes et leurs chiens semblent avoir une opinion sur l’état actuel du marché des crypto-monnaies, il peut être judicieux de choisir les opinions auxquelles vous accordez du crédit.

Ce matin : Je n’arrive pas à croire que le $ BTC passe à 20 000 $. Quelques bougies plus tard : j’ai survécu au marché baissier de juin 2021. J’adore ce site. – Cred (@CryptoCred) 22 juin 2021

Nous étions donc dans un marché baissier et maintenant nous sommes dans un marché haussier. L’humeur change. – David Gokhshtein (@davidgokhshtein) 22 juin 2021

Concentrez-vous sur l’avenir

Bien que cette opinion soit moins qu’utile pour les commerçants, ceux qui ont beaucoup de Bitcoin, Ethereum ou toute autre crypto-monnaie peuvent trouver du réconfort dans ce sentiment à long terme.

Marché baissier de 3 jours ? Marché baissier de 3 semaines ? 3 mois? 3 années? Peu m’importe. J’empile des sats pour mes enfants. #BTC – Le loup de toutes les rues (@scottmelker) 22 juin 2021

Ce n’est pas le moment de vendre

La vente de panique n’est jamais une bonne idée, mais la vente est-elle quelque chose que les investisseurs crypto devraient éviter ? Acceptez-vous le récit éternellement ascendant ?

#bitcoin est mort

Nous sommes dans un marché baissier

Travailler chez McDonald’s Juste pour que vous le sachiez, si vous merdez votre pantalon et envisagez de vendre votre #bitcoin, le prix augmentera soudainement après. C’est comme ça que ça marche, je n’écris pas les règles. – Peter McCormack (@PeterMcCormack) 22 juin 2021

Une opportunité méconnue

Ce « marché baissier » est-il en fait une excellente opportunité d’acquérir plus de crypto-monnaies à un prix réduit ?

Les marchés haussiers vous rapportent de l’argent, les marchés baissiers vous rendent riche. Ceux qui n’aiment pas les marchés baissiers ne comprennent pas non plus l’opportunité qu’ils offrent. – Benjamin Cowen (@intocryptoverse) 22 juin 2021

Mieux vaut vendre un puant à perte que d’en acheter plus

Certains commentateurs estiment que nous sommes définitivement dans un marché baissier et que s’accrocher à l’espoir d’une résurrection des prix fait perdre encore plus d’argent à certains investisseurs.

Ne soyez pas enthousiasmé par le rebond du chat mort de Bitcoin d’un creux intra-journalier d’environ 28,6 000 $ à près de 32 000 $. Rien ne tombe en ligne droite, spécial un jeton aussi hautement manipulé que #Bitcoin. Alors que ce marché baissier se poursuit, environ 55% jusqu’à présent, mieux vaut vendre les rips que d’acheter les dips. – Peter Schiff (@PeterSchiff) 22 juin 2021

Nous ne sommes pas encore dans un marché baissier macro

De nombreux investisseurs en crypto ont déjà connu un marché baissier à part entière, avec le sentiment que nous n’y sommes pas tout à fait cette fois.

J’ai connu 2 marchés baissiers macro complets et je comprends la crainte qu’un autre commence. Je n’ai aucun doute que nous verrons un autre marché baissier macro mais nous n’y sommes pas encore. Selon l’OMI, les gains les plus importants sont encore à venir et ceux qui paniquent en vendant maintenant manqueront une autre grande longueur d’avance sur le marché. – Secrets (@SecretsOfCrypto) 21 juin 2021

Le marché baissier du Bitcoin confirmé ?

Certains commentateurs indépendants ont déclaré à contrecœur que les indicateurs techniques du prix du BTC pointaient vers un résultat de marché baissier. Le renversement par Elon Musk de sa décision d’autoriser Tesla à accepter Bitcoin, et les nouvelles restrictions chinoises ont ajouté du poids du côté des nouvelles de ce récit baissier.

Un YouTuber britannique populaire appelle le marché baissier

Le marché des crypto-monnaies est populaire même pour ceux qui n’ont pas une longue histoire d’investissement. YouTuber KSI estime qu’un marché baissier pourrait se profiler à l’horizon, et compte tenu de sa popularité, cette opinion pourrait influencer un grand nombre de ses followers.

Une question stupide en premier lieu?

Les investisseurs en crypto et les traders devraient-ils se poser des questions plus intelligentes et moins émotionnelles ?

Questions stupides :

« Est-ce un marché baissier ? »

« Avons-nous touché le fond ? » Questions intelligentes :

« Mon niveau d’exposition actuel reflète-t-il ma rentabilité dans ces conditions de marché ? »

« Existe-t-il des opportunités plus faciles / plus rentables sur d’autres marchés et entreprises à ce stade ? » – pepe (@PepeXBT) 22 juin 2021

Certains investisseurs n’ont tiré aucune leçon du crash de la crypto de 2018

Certains investisseurs en crypto commettent-ils exactement les mêmes erreurs cette fois-ci ?

Étrange de voir les gens du dernier cycle faire exactement les mêmes erreurs. > chanceux en $ en 2017

> n’a pas pris assez de bénéfices

> utilisé les bénéfices pour acheter des “dips” en 2018

> tout perdu dans le marché baissier

> chanceux en $ en 2021

> n’a pas pris assez de bénéfices

> utiliser les bénéfices pour acheter des “dips” ici – pepe (@PepeXBT) 22 juin 2021

Ouvrez votre esprit à des possibilités alternatives

Le biais de confirmation affecte-t-il votre capacité à penser rationnellement ? Il y a toujours la possibilité que vous ayez tort, quelle que soit votre opinion, alors considérez toujours les preuves qui s’opposent à votre point de vue de manière objective.

Tant de gens pensent que Bitcoin doit se dérouler parfaitement sur un cycle de 4 ans qu’ils ne peuvent pas imaginer un type de marché baissier autre que -90% sur 1,5 an. Veuillez être ouvert à d’autres possibilités que S2F et le cycle de quatre ans – Benjamin Cowen (@intocryptoverse) 22 juin 2021

Que penses-tu?

Sommes-nous maintenant dans un marché baissier pour les crypto-monnaies ? Que ce passe t-il après? Nous aimerions entendre certaines de vos pensées. Tweetez-nous simplement à @InvezzPortal et dites-nous ce que vous en pensez.

Sinon, pour les dernières nouvelles sur le marché des crypto-monnaies, consultez notre page d’actualités.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent