Sommes-nous dans une bulle boursière et devrions-nous attendre un meilleur moment pour investir?

La bonne performance reflète probablement une relance massive du gouvernement et la confiance du marché dans la croissance économique à l’avenir.

Une bulle boursière est-elle en train de se former ou de commencer, ou est-elle sur le point d’éclater? La réponse à cette question peut être beaucoup plus facile à comprendre avec le recul, mais pas n’importe quand auparavant avec une pleine conviction.

C’est la nature des marchés boursiers, étant imprévisibles, incertains avec plusieurs facteurs influençant sa performance à court et long terme. Chris Hyzy, directeur des investissements chez Merrill et Bank of America Private Bank, a fait une brillante tentative pour saisir ces questions que se posent presque tous les investisseurs – Les valorisations des actions sont-elles trop élevées pour permettre des rendements futurs? Une correction pourrait-elle venir? Et pourquoi les marchés semblent-ils si déconnectés de l’économie?

Dans une note publiée sur le site Web de la société, Hyzy et Marci McGregor, stratège principal en investissement pour le Chief Investment Office (CIO), Merrill et Bank of America Private Bank, fournissent des informations supplémentaires sur la façon dont les investisseurs peuvent naviguer dans les conditions actuelles du marché.

«Bien que les préoccupations des investisseurs soient compréhensibles, estime Hyzy, les marchés ne sont pas aussi« déconnectés »qu’ils le paraissent. En fait, la bonne performance reflète probablement une relance massive du gouvernement et la confiance du marché dans la croissance économique à l’avenir. «Nous pensons que nous sommes aux premières étapes d’un nouveau cycle économique pouvant s’étendre sur plusieurs années», ajoute-t-il. Bien que la volatilité périodique soit inévitable, «nos données montrent que l’activité économique, les bénéfices des entreprises et d’autres facteurs fondamentaux continueront probablement de s’améliorer, et nous voyons des opportunités potentielles pour les investisseurs à long terme.»

Dois-je envisager d’attendre un meilleur moment pour investir?

«L’expression ‘des records de tous les temps’ peut décourager ceux qui ont de l’argent qu’ils pourraient mettre au travail», dit McGregor. «Au lieu d’investir, ils attendent le point d’entrée parfait.»

Pourtant, alors que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, l’histoire suggère peu de pénalité pour investir sur des marchés élevés, note McGregor. En fait, depuis 1871, acheter sur le marché à la fin de l’année à des niveaux records a produit 15% de rendement, contre 10% les autres années.

Pendant ce temps, «rester à l’écart peut être coûteux», note-t-elle. Au cours des années 2010, lorsque les rendements du S&P 500 ont totalisé 190%, ne manquer que les 10 meilleurs jours de toute la décennie aurait réduit ce rendement à 95%. Une façon de contribuer à atténuer l’impact des fluctuations de prix lorsque vous investissez consiste à établir une moyenne des coûts en dollars, ce qui implique d’investir à intervalles réguliers au fil du temps. Cette stratégie aide les investisseurs à acquérir plus d’actions lorsque les prix sont plus bas, et moins lorsque les prix sont élevés.

Avec des taux d’intérêt bas et des économies américaines et mondiales en voie de guérison, «nous maintenons notre préférence pour les actions par rapport aux obligations», dit McGregor. Même si nous croyons que les actions de grandes sociétés américaines versant des dividendes demeurent attrayantes, le moment est peut-être également venu d’envisager de combler les «lacunes» d’un portefeuille. Cela pourrait inclure des actions à plus petite capitalisation et de valeur (actions de sociétés dotées de fondamentaux solides qui ont historiquement sous-performé), qui montrent toutes deux actuellement des signes prometteurs, ainsi que des actions internationales.

