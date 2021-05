Sommes-nous dirigés vers une autre période glaciaire? ⋆ 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics:

Notre modèle a projeté que nous entrons dans un autre «grand minimum», qui dépassera le soleil à partir de 2020 et durera tout au long des années 2050, entraînant une diminution du magnétisme, une production de taches solaires peu fréquente et moins de rayonnement ultraviolet (UV) atteignant la Terre. Tout cela signifie que nous sommes confrontés à une période de refroidissement global sur la planète qui peut s’étendre sur 31 à 43 ans. Le dernier événement grand-minimum a produit le mini-âge glaciaire au milieu du 17e siècle. Connu comme le Minimum de Maunder, il s’est produit entre 1645 et 1715, pendant une période plus longue lorsque certaines parties du monde sont devenues si froides que la période a été appelée le petit âge glaciaire, qui a duré d’environ 1300 à 1850.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Si les portes bloque le soleil comme il a suggéré hors caméra, nous ne cherchons pas seulement la réduction de la population de 70%, mais toute la vie. Gates est surpris sur la façon dont lui et Fauci sont les cibles n ° 1. Cela ne montre à nouveau que sa position élitiste. D’autres ont utilisé un Programme d’IA d’apprentissage en profondeur cela ne peut faire qu’une dimension. Néanmoins, en l’appliquant aux taches solaires, ils sont arrivés à une prévision similaire – Gates & Schwab sont MORT MAL!

C’était l’homme principal de Klaus à Washington, John Kerry, qui mène la charge pour changer complètement l’économie. Il a dit aux mineurs de charbon de faire des panneaux solaires au lieu de cela, révélateur de ces élitistes qui pensent que les gens peuvent simplement travailler comme des drones. Il n’y a aucune considération que les mineurs devraient vendre leurs maisons et se déplacer près d’un facteur qui fabrique des panneaux solaires s’ils embauchent même. Si les gens n’aiment pas ce qu’ils font, ils ne le feront jamais bien. Nous ne pouvons pas tous être des chirurgiens du cerveau, un quart-arrière ou un programmeur. Nous avons tous des talents et des appels différents. Kerry ne sait rien de l’humanité. Vous pouvez voir qu’il a la même mentalité que les communistes. La prochaine offre d’emploi est un collecteur de déchets – vous êtes le prochain sur la liste.

«De plus, notre modèle ML prévoit une nouvelle phase de minima solaires étendus qui a commencé avant le cycle 24 des taches solaires (vers 2008-2019) et persistera jusqu’au cycle 27 des taches solaires (environ 2050). “

Ces gens sont EXTRÊMEMENT dangereux et cette menace est la raison derrière notre modèle prévoyant l’effondrement de la société telle que nous la connaissons d’ici 2032. Il n’y a aucun moyen pour des gens comme Macron d’admettre jamais une erreur, pas moins Gates ou Schwab. Ils nous dirigent sur une falaise extrêmement grave.

En savoir plus @ ArmstrongEconomics.com