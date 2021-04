Sommes-nous en train de nous détendre? L’enquête COSMO-Espagne recueille des données inquiétantes sur la pandémie

19/04/2021 à 11h30 CEST

Cela fait maintenant plusieurs mois. De nombreux mois de restrictions de mobilité, de ne pas pouvoir embrasser nos proches, de nombreux mois pendant lesquels le nombre de personnes infectées ne s’arrête pas & mldr; Et tout cela change notre vision et notre perspective de la pandémie.

Précisément pour savoir quelles connaissances nous avons sur le coronavirus et ses moyens de le prévenir, et pour connaître la perception du risque que la population a face à la pandémie, l’étude COSMO-Espagne a été lancée en mai dernier.

Cette enquête est coordonnée par l’Institut de santé Carlos III (ISCIII) en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Université de Murcie et l’Université de Cadix.

Et ce n’est pas seulement réalisé dans notre pays, mais il est également réalisé dans 31 autres pays, afin d’identifier «en temps réel» les besoins d’information et les préférences des citoyens, ainsi que de connaître le degré d’acceptation et d’adhésion aux mesures mises en œuvre ou envisagées.

Grâce aux données collectées, il est également possible d’identifier les comportements à risque courants, l’impact de la désinformation et les facteurs psychologiques sur les comportements préventifs.

Moins préoccupé par le coronavirus

Jusqu’à ce moment, il y a eu 5 cycles d’études de COSMO-Espagne. Dans ce cinquième tour, ce qui est le plus frappant est que, selon les réponses obtenues, le l’inquiétude concernant le coronavirus et ses conséquences a diminué.

Si au quatrième tour publié Il y a à peine deux mois, 67% des personnes interrogées étaient très ou très préoccupées par la pandémie, maintenant seulement 52% déclarent ces niveaux de préoccupation.

Il ne semble pas non plus que la généralisation de la souche britannique, plus contagieuse, ait pénétré la perception de la propagation rapide du virus, puisqu’elle est passée de 92% au quatrième tour à 69% de celle-ci.

Il en va de même pour le se sentir déprimé qui ont causé ces mois (44% contre 50% auparavant), tandis que le le sentiment de peur reste le même (41% des personnes interrogées).

Une autre question très frappante de cette enquête est que, pour la première fois, il y a plus de 50% de personnes qui pensent que le pire de la pandémie est déjà passé, et la perception que le pire est encore à venir diminue (23% ). Cela pourrait être le résultat des espoirs placés par chacun sur la vaccination, qui acquiert de plus en plus un meilleur rythme.

Ongle question inquiétante qui ressort de l’étude est le diminution de la perception de la gravité de la maladie à coronavirus. Seuls 35% des participants considèrent que la maladie serait «grave» ou «très grave» si elle était infectée.

L’idée de probabilité de contagion est également moins prononcée puisque seulement 25% des personnes interrogées estiment qu’elles ont une forte probabilité d’être infectées. En outre, 29% des personnes interrogées pensent qu’il est facile d’éviter la propagation du SRAS-CoV-2.

Que savons-nous du coronavirus?

En termes de connaissances sur la pandémie et le virus, nous sommes presque des experts.

Les les pourcentages de bonnes réponses sont très élevés, bien qu’avec de très légères baisses de certaines questions, comme les questions “Le coronavirus est-il transmis par voie aérienne?”, “Si je suis en contact étroit, dois-je m’isoler?” et «Devez-vous vous laver les mains avant et après avoir utilisé le masque?».

En fait, il y a des problèmes que, bien que répétés ad nauseam, il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Ainsi, le pourcentage de répondants qui croit à tort qu’il peut mener une vie normale s’ils sont en contact étroit, se lève légèrement de 6% du 4e tour à 8% de ce tour.

Le nombre de personnes qui se disent bien informées sur les tests de coronavirus est également en augmentation. Mais le nombre de ceux qui montrent des connaissances correctes sur les tests et qui ont subi une PCR ou des tests antigéniques est faible.

La bonne nouvelle est que augmente les connaissances sur des aspects tels que comprendre ce qu’il faut faire en contact étroit; lorsque vous soupçonnez que vous avez un coronavirus; sur la nécessité d’aller chez le médecin. De plus, en général, on comprend mieux les restrictions et on recherche des informations sur les vaccins.

Cependant, la littératie en santé repose sur des concepts tels que décider de se faire vacciner; comprendre les risques et les avantages de se faire vacciner & mldr;

Respectons-nous les mesures de prévention?

Fermetures de périmètre, couvre-feux, restaurants fermés, places limitées & mldr; La proportion de personnes qui considèrent que les décisions prises en Espagne n’ont pas été adéquates passe de 56% au 4e tour à 45% au augmente le pourcentage de ceux qui considèrent que les décisions prises ont été exagérées, de 8% à 15%.

Quand on rentre dans le détail de chaque mesure de prévention établie, il semble que nous devenions de moins en moins tolérants. Nous sommes de moins en moins favorables à l’utilisation obligatoire du masque (même si c’est encore la mesure qui génère le plus d’accord), au couvre-feu nocturne et à la limitation des déplacements entre les provinces.

Ce cinquième tour de COSMO-Espagne révèle également un légère diminution de la fréquence de respect de toutes les mesures préventives, sauf lors de l’utilisation de gel hydroalcoolique, qui est maintenu, et dans la ventilation des espaces clos qui, heureusement, augmente, bien que légèrement.

L’utilisation de masques reste la mesure préventive la plus répandue, détectant un utilisation accrue des «modèles» FFP2, de 37 à 46% des répondants, tandis que l’utilisation de masques chirurgicaux a diminué (de 44% à 35%).

Perception du respect de la réglementation

L’étude interroge pour la première fois sur la perception de l’accomplissement des normes de la part de la société espagnole en général. Eh bien, il semble que nous ayons une grande estime pour nos compatriotes, car 60% des personnes interrogées estiment que la majorité de la population espagnole respecte la réglementation.

Mais tout n’est pas rose, car 75% estiment que la majorité enlève le masque lors des réunions de famille, et 63% que la majorité rencontre des non-partenaires dans des lieux fermés.

Il existe également des données inquiétantes concernant les réunions de famille et les loisirs, car la proportion de personnes ayant passé plus de 15 minutes dans un bar ou un restaurant a augmenté.

Parmi ceux qui l’ont fait, 81% estiment que les recommandations de capacité et de distance ont été respectées.

En ce qui concerne les vaccins, 8% des personnes interrogées indiquent avoir déjà reçu une dose. Parmi ceux qui n’ont pas reçu le vaccin, le nombre de personnes qui déclarent être vaccinées passe à 74%. Les raisons les plus citées pour vouloir se faire vacciner sont la protection de votre santé et de celle des autres.

Alors que ces réponses sont antérieures à la baisse des vaccinations avec AstraZeneca.

La fatigue pandémique à la hausse

Nous sommes tous très fatigués, c’est un fait. La preuve en est que la fatigue pandémique augmente légèrement. Il y en a beaucoup qui ressentent identifié par des phrases telles que “Je perds ma volonté de combattre le COVID-19” ou “J’en ai assez d’entendre parler de la pandémie”.

Et c’est une réalité inquiétante. Parce que nous avons encore le temps de bien faire les choses, de respecter les mesures et de ne pas nous laisser emporter par un sentiment de fatigue pandémique qui pourrait nous pousser à la détente et au danger que cela comporte.

Parce que même si nous sommes fatigués, le virus ne s’épuise jamais.