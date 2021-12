Sommes-nous, euh, en train d’oublier la plus grande réalisation de Biden ?

C’est après Noël, et une fois de plus, nous avons eu droit à des images d’un président servant des repas de fêtes à nos hommes et femmes militaires en danger à l’étranger.

Oh.

Attends une minute…

Non, nous ne l’étions pas.

Pour la première fois en 20 ans, les États-Unis n’ont pas notre armée stationnée sur les lignes de front des guerres éternelles en Irak et en Afghanistan.

Nous savons tous qu’en avril, Biden a décidé d’honorer le calendrier Trump pour le retrait des troupes d’Afghanistan d’ici septembre 2021. Ce qui a suivi, comme le note succinctement Josh Marshall, n’a fait que réaffirmer aux hésitants encore que la décision de Biden était correcte ; l’effondrement étonnamment rapide de l’Afghanistan après 20 ans et des milliards de dollars a démontré la futilité de l’effort depuis le début. Un Afghanistan stable n’était qu’une mascarade, un village Potemkine pour notre établissement de politique étrangère. La presse DC, maintenant exposée sur le flanc de la construction de la nation, a dégénéré en un cri strident – ​​comment Biden ose-t-il leur enlever leur guerre éternelle !

The Beltway Media, yo (c/o Josh Marshall)

Le retrait d’Afghanistan a marqué un point d’inflexion dans l’attitude de Beltway Media envers le président Biden. Les histoires négatives ont augmenté et le nombre de sondages a diminué. Car oui, un nombre non négligeable d’électeurs indépendants démocrates et démocrates consomment copieusement les médias traditionnels et se forment une opinion en fonction des attitudes desdits médias. Les États-Unis ont alors commencé le pont aérien de Kaboul, sauvant près de 130 000 personnes. C’était un exploit de logistique et d’endurance, et l’un des plus grands ponts aériens de l’histoire. Mais les dommages causés aux chiffres du scrutin du président Biden et à sa position avec l’establishment ont été faits.

* * *

Le président Biden a réalisé un nombre surprenant de réalisations au cours de sa première année, compte tenu des majorités presque inexistantes que les démocrates détiennent dans les deux chambres. D’un mémo envoyé à Axios, (plus en ajoutant certains des miens)

490 millions de doses de vaccins. Taux de vaccination en hausse de < 1 % à 71 % Ouverture des écoles de 46 % à > 99 % 6 millions de nouveaux emplois, le plus grand nombre de présidents la première année. Chômage en baisse de 6,3 % à 4,2 % Demandes de chômage les plus basses depuis 1969 Adopter le plan de sauvetage américain (vous vous souvenez de celui-là ?) Adoptez le plan d’infrastructure bipartite (c’était enfin la semaine des infrastructures) Aucun autre pays du G7 n’avait atteint la production pré-pandémique à la fin du 3e trimestre 2021 40 juges fédéraux nommés par Biden (Et 80% de ces juges confirmés sont des femmes, dont 53% sont des personnes de couleur)

Mais le mémo d’Axios et de la Maison Blanche semble souvent en laisser un gros de côté…

X

OUI ! Une prévision économique incroyable ! ✅ Dépenses de consommation en hausse

Augmentation des salaires

Production en hausse

✅ Après une contraction de 3,3% en 2020, le PIB réel américain augmentera de 5,5% en 2021

✅ 4,3% de croissance du PIB attendue en 2022

✅ Le chômage en voie de chuter à 3,5% fin 2022/début 2023 https://t.co/ajW0QBWJ8O – MeidasTouch.com (@MeidasTouch) 23 novembre 2021

Que diriez-vous aussi… mettre fin à la guerre éternelle?

* * *

La guerre des drones était un sujet majeur ici pendant l’administration Obama. Tout un groupe de gauchistes anti-guerre s’est rendu sur Internet pour protester contre l’utilisation par l’administration Obama de la guerre des drones, ce que, pour mémoire, j’ai soutenu à l’époque. Je me souviens avoir visité le campus de l’Université du Connecticut à l’hiver 2013, pour trouver une grande fresque enneigée d’un drone et « OBOMBA » écrit au-dessus.

Obama a diminué les frappes aériennes civiles en Afghanistan, Trump les a augmentées, malgré ce que la publicité indiquerait.

Forever War a été un enjeu majeur de la campagne présidentielle de 2016. Voici le sénateur Bernie Sanders en 2016.

Trump (peut-être. c’est difficile à dire avec lui) a également soutenu le retrait, non pas parce que c’était la bonne chose à faire, mais parce que c’est ce que Vladimir Poutine et nos ennemis voulaient. Mais le sentiment public s’était retourné contre la guerre en Afghanistan il y a longtemps, et cela a conduit les gens (soi-disant) de gauche à faire et à dire des choses très stupides.

Sondage pas sur le support, mais si c’était une erreur

* * *

L’attrait de mettre fin à la guerre éternelle a submergé notre journobro meilleur jugement collectif lors des élections de 2016.

Oui, Chris Hayes n’a pas supprimé ce tweet. Et bien sûr, qui peut oublier :

Vous pouvez lire l’article ici

Nous avons même eu un cas libéral pour Donald Trump publié dans Salon pendant la période précédant le 2016. Donc, mettre fin à la guerre éternelle était clairement très important pour beaucoup de gens.

* * *

Avance rapide jusqu’en avril 2021, et Biden a accepté de respecter le calendrier de retrait que Trump a négocié avec les talibans. Un énorme 73% des Américains étaient toujours d’accord pour dire que les États-Unis devraient se retirer d’Afghanistan. Vous ne pouvez pas mettre 73% des Américains d’accord sur quoi que ce soit ! 73% des Américains ne croient probablement même pas que les chatons sont bons. Et les sondages ont été constants au printemps et en été. Même après que les médias de l’establishment se soient tournés vers le cri aigu, une majorité a toujours soutenu la décision. Et… personne n’en parle.

Les journalistes de gauche grand public se souviennent de la cessation de la guerre des drones. Ryan Cooper dit que l’administration Biden devrait en parler davantage.

Le silence des médias grand public est compréhensible même s’il est indéfendable, car parler de la façon dont l’Afghanistan s’est replié si rapidement après 20 ans et 5 800 milliards de dollars pourrait forcer les médias à tenir compte de leur soutien inconditionnel à la guerre remontant à l’administration Bush.

* * *

Le silence le plus saisissant a été celui de la gauche anti-guerre. Vous savez, les personnes qui ont fait campagne le plus ardemment contre la fin de la guerre éternelle ? Les personnes les plus virulentes ici dans l’administration Obama au sujet des drones ?

Qu’en est-il des Greenwald, des dérivés de Glenn et de la gauche anti-guerre ? Qu’en est-il de l’interception ? On pourrait penser que ces médias salueraient le président Biden comme un héros pour avoir réalisé tout ce qu’ils prétendaient vouloir.

J’aimerais pouvoir avoir un tracé des magasins, des publications et/ou des tweets sur les drones en fonction du temps, montrant une chute abrupte une fois qu’Obama a quitté ses fonctions, malgré l’augmentation du nombre de morts parmi les civils sous le prétendu Trump anti-guerre.

Bien sûr, il y a une méfiance envers le président Biden parmi les militants anti-guerre, le sentiment qu’il déclencherait une autre guerre si nécessaire. Mais je soupçonne que ce que j’ai identifié ici comme un sentiment de gauche anti-guerre n’était en réalité qu’un chevauchement d’anti-américanisme. Le président Biden est-il vraiment un anti-interventionniste ? Je ne sais pas. Mais il n’est pas anti-américain.

* * *

Ce qui me ramène à la popularité écrasante du retrait. Les politiciens réagissent au sentiment populaire. Bien sûr, ce sentiment peut être corrompu et émoussé par les médias et les groupes de réflexion. Souvent, les sondages d’opinion sont très trompeurs. Les politiciens peuvent être influencés par ce qu’ils pensent être juste, même si cela est impopulaire. Mais le retrait d’Afghanistan a été extrêmement populaire, et l’a été, et les événements à la fin réaffirment qu’il s’agissait de la bonne décision. Si les gens croient vraiment à l’anti-interventionnisme, pourquoi ne célébrerions-nous pas la plus grande grève contre l’interventionnisme mondial après la Seconde Guerre mondiale ? Il semble que la meilleure façon de ne pas dissuader le prochain politicien de déclencher une guerre inutile est d’ignorer quand le politicien actuel prend la décision difficile de mettre fin à une guerre impopulaire. Le président Biden a pris la décision difficile, a pris le coup dans les sondages, et … tous ceux qui disent qu’ils se soucient de mettre fin aux guerres se sont tus.

