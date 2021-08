Sommes-nous juste des fourmis dans une spirale de la mort ? Des chercheurs appellent à des études scientifiques sur les réseaux sociaux

Des chercheurs du Center for an Informed Public de l’Université de Washington étudient la science derrière les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et autres. (Photo de Jeremy Zero via Unsplash)

Alors que la désinformation sur le COVID-19 et les vaccins augmente, le Center for an Informed Public (CIP) de l’Université de Washington intensifie ses efforts pour documenter, comprendre et combattre la propagation galopante des allégations infondées sur les plateformes de médias sociaux.

Le centre a annoncé aujourd’hui avoir reçu 2,25 millions de dollars d’une subvention totalisant 3 millions de dollars de la National Science Foundation. L’argent sera utilisé pour “développer et évaluer des méthodes de” réponse rapide “pour étudier et communiquer sur la désinformation”, a déclaré Kate Starbird, professeur agrégé de conception et d’ingénierie centrée sur l’homme à l’UW qui dirigera le projet.

Le nouvel effort commencera en octobre et comprend le soutien de l’Université de Stanford.

Le CIP a travaillé sur des questions similaires. L’UW faisait partie d’une équipe multi-universitaire créée à l’été 2020, appelée Election Integrity Partnership, qui surveillait et partageait en temps réel la désinformation et la désinformation sur les élections de novembre qui se propageaient sur les réseaux sociaux.

Le CIP a été lancé en 2019 et facilite la collaboration entre les professeurs dans des domaines tels que l’ingénierie, le droit, la biologie et d’autres domaines pour examiner le rôle puissant que Facebook, Twitter et d’autres plateformes jouent dans la communication dans le monde entier.

Joseph Bak-Coleman, chercheur post-doctoral au Center for an Informed Public de l’Université de Washington. (Photo UW)

En juin, Joseph Bak-Coleman du CIP était l’auteur principal d’un article qui appelait à élever l’étude du “comportement collectif” – à savoir comment nous recueillons et partageons des informations et prenons des décisions – au statut urgent de “discipline de crise”. La recherche était une sorte d’appel aux armes pour attirer l’attention sur les énormes défis représentés par la désinformation et les réseaux de communication. Il a été publié dans les Actes de l’Académie nationale des sciences.

« Nous avons des problèmes mondiaux, qui nécessiteront une communication mondiale. Nous n’allons pas régler le réchauffement climatique si nous ne pouvons pas nous parler. C’est donc formidable que nous ayons ces outils pour permettre à l’information de se propager à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré. « Malheureusement, comme ils sont actuellement construits et utilisés, ils ne semblent pas nécessairement être optimisés pour cela. Ils sont optimisés pour les revenus.

Face à la pandémie, aux élections nationales, à la crise climatique et à d’autres événements, les sites ont été des foyers de confusion et pire encore. Alors que les taux de vaccination sont à la traîne et que la variante Delta de COVID augmente, le président Biden a accusé le mois dernier Facebook de “tuer des gens” pour n’avoir pas réussi à freiner efficacement la propagation des contrevérités sur les vaccins. Biden a ensuite adouci son message, mais de nombreux appels sont lancés pour réglementer plus agressivement les plates-formes, car les entreprises de plusieurs milliards de dollars ont eu un succès limité dans l’autocontrôle du contenu inexact.

“Il semble presque déraisonnable de suggérer que nous pouvons simplement laisser aller les choses et qu’une main invisible guidera la société vers l’avenir le plus heureux et le plus sain possible”, a déclaré Bak-Coleman, chercheur post-doctoral.

Nous avons rencontré Bak-Coleman pour une interview sur sa récente publication. Les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de longueur.

. : Votre formation est en biologie et vous voyez des parallèles entre les individus s’engageant dans les réseaux de médias sociaux et les systèmes biologiques. Peux-tu expliquer?

Bak-Coleman : « Je travaille en comportement collectif, à l’origine sur bancs de poissons mais à travers les espèces. Et l’une des choses que nous continuons de voir, c’est que beaucoup de la façon dont les animaux continuent à faire ces choses magiques, ou des choses qui semblent être des choses magiques – comme des volées d’oiseaux décidant où aller ou pêcher en évitant les prédateurs ou les criquets grouillant à l’unisson – c’est tout règles locales simples, puis la structure du réseau permet [collective behavior] à émerger.

L’un des exemples les plus obsédants est celui des fourmis qui suivent des traces de phéromones et la règle qu’elles suivent à peu près est que si je sens une trace de phéromone tracée par une fourmi, je reste dessus, ce qui me pousse à la poser également. S’ils finissent par tourner en rond, ils peuvent rester coincés dans un état où ils vont en cercle jusqu’à ce qu’ils meurent tous de faim et meurent. C’est ce qu’on appelle les moulins à fourmis ou les spirales de la mort des fourmis.

J’apprenais cela en même temps que les élections de 2016, qui pour beaucoup d’Américains ont été un signal d’alarme selon lequel les médias sociaux font quelque chose. Et il se trouve que j’enseignais en même temps un cours de biologie de la conservation, alors tout cela s’est réuni. »

GW : Quelle est la voie vers des réseaux sociaux plus responsables ?

Bak-Coleman : “Dans la partie la plus optimiste de mon cerveau, j’espère qu’à un moment donné, les entreprises se rendront compte, et les régulateurs et le grand public auront conscience que” Wow, c’est une chose que nous ne pouvons pas simplement monétiser “, et alors nous devons trouver des modèles d’affaires durables.

C’est mon moi le plus optimiste. Je ne sais pas si cela va arriver avec toutes les entreprises. Facebook montre certainement que ce n’est pas la direction qu’ils veulent prendre.

Il se peut donc que l’un ou l’autre des régulateurs réalise que ce genre de système social chaotique n’est qu’un cauchemar pour la gouvernance, cela pourrait en faire partie. Cela pourrait être le fait que le grand public découvre qu’il n’aime pas l’idée que les grandes entreprises régulent la société et la façon dont nous interagissons. Ou peut-être que des scientifiques trouvent des moyens intelligents de révéler les dommages causés par ces technologies. Je pense que toutes ces choses réunies vont, espérons-le, pousser à la transparence. Et puis, idéalement, la transparence accordera plus d’attention à ce qui se passe et constituera en quelque sorte un processus de rétroaction.

GW : Comment les entreprises de médias sociaux ont-elles esquivé la réglementation ?

Bak-Coleman : « L’une des choses que les entreprises de combustibles fossiles ont faites – et de même avec les fabricants de tabac et la famille Sackler avec les opioïdes – est l’agnotologie, essaie de créer de l’incertitude, c’est leur objectif… Vous créez le doute, suffisamment d’incertitude pour éviter les réglementations.

Et puis tu mets des petits patchs dessus. Vous mettez un filtre sur une cigarette et dites maintenant, c’est sûr. Je pense que les entreprises suivent en fait le même playbook.

Si vous avez regardé ce communiqué de presse de Facebook [on July 17], il était rempli de statistiques à moitié cuites. Dire que 85% des utilisateurs de Facebook expriment leur intérêt pour les vaccins et tout cela, c’est presque comme de la désinformation dans les manuels, essayant de créer l’impression que cette entreprise n’a fait que du bien.

GW : Vous appelez à une « gérance fondée sur des preuves » des réseaux de communication. Qu’est-ce que cela signifie?

Bak-Coleman : « Tout ce que nous préconisons, c’est que les scientifiques devraient commencer à réfléchir au fonctionnement du système et à ses défaillances. Et ensuite, nous pouvons permettre au public et aux régulateurs de prendre des décisions éclairées concernant nos systèmes sociaux.

Il y a des choses fondamentales que nous ne comprenons pas encore en tant que scientifiques sur la façon dont vous construisez un réseau de communication sain à grande échelle, qui est idéalement rentable pour les entreprises que nous devons comprendre.

Nous ne plaidons pas pour une sorte de technocratie ou de système de médias sociaux dirigé par les élites, loin de là. Nous plaidons en faveur d’une compréhension qui permette à la société dans son ensemble de prendre une décision éclairée sur la manière dont elle souhaite structurer les systèmes de médias sociaux de manière idéale, de manière à donner à chacun une voix et un accès à l’information.

GW : Quelles sont les implications plus larges si les médias sociaux ne sont plus une source principale de désinformation ?

Bak-Coleman : « Si nous réglons ce problème, nous réglerons également beaucoup d’autres choses. Si nous avons un bon écosystème d’information sain, il ne devrait pas être difficile de voir des dirigeants élus défendre une politique de santé publique de base. Il ne devrait pas être difficile d’amener les gens à prendre des vaccins sûrs, sains et efficaces.

Et donc d’une part, c’est un problème plus difficile à certains égards, mais une grande partie de la raison pour laquelle le changement climatique est si difficile [to respond to] c’est parce que nous ne comprenons pas le comportement collectif et c’est ce à quoi nous essayons d’arriver.

C’est un gros problème et le problème est urgent, mais nous pouvons progresser. Et ce n’est peut-être pas à pleine échelle pour créer une utopie, mais cela pourrait consister à ajuster les algorithmes de recommandation afin que davantage de personnes se fassent vacciner, ou cela pourrait éviter la radicalisation et arrêter le génocide.

Nous pouvons faire des progrès vraiment tangibles, probablement assez facilement sur de grandes parties de cela, même si le grand écosystème sain est peut-être un peu éloigné. »