Sommes-nous les enfants du Soleil ?

06/07/2021 à 08:00 CEST

Une équipe internationale de scientifiques a identifié une source de molécules organiques nécessaires à l’apparition de la vie sur Terre qui pourrait être aussi ancienne que le système solaire.

Cette source est localisée dans certaines météorites qui contiennent de la matière organique : les chercheurs considèrent qu’elle a pu participer à la mise en place de la chimie nécessaire à l’émergence de la vie sur Terre.

Ils soulignent même que cette matière organique météoritique pourrait avoir un lien avec les molécules observées dans les nuages ​​moléculaires denses, lieu de formation de notre système solaire.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont simulé l’évolution de cette matière organique en laboratoire, de la formation du système solaire à sa transformation au sein des astéroïdes, d’où proviennent les météorites.

Leurs résultats, publiés dans la revue Nature Communications, présentent un scénario plausible pour l’évolution de la matière organique tout au long de la formation du système solaire et, par analogie, d’autres systèmes planétaires, selon les chercheurs.

Glace interstellaire

Bien que sur Terre la glace soit plutôt compliquée pour la vie, la forme exotique qu’elle se manifeste dans l’espace encourage la création de molécules organiques. Les scientifiques supposent que cela a peut-être semé les graines de la vie sur notre planète.

La vie est apparue sur notre planète il y a environ 4 milliards d’années, mais comment elle s’est produite n’est toujours pas très claire.

Une hypothèse indique que la vie est simplement apparue sur notre planète, à la suite des différents processus qui ont façonné la Terre. Selon cette hypothèse nous serions des enfants de volcans ou même de foudre.

La deuxième hypothèse, renforcée par les nouvelles recherches, indique que la vie est arrivée sur notre planète depuis l’espace : aujourd’hui, nous savons que tous les atomes organiques se sont formés à l’intérieur des étoiles, mais nous ne savons pas avec certitude comment ils y sont arrivés.

La nouvelle recherche identifie la glace interstellaire, composée de grains de glace et de poussière à partir desquels le système solaire s’est formé, comme l’origine la plus éloignée de la vie sur Terre.

La glace interstellaire, présente dans les nuages ​​moléculaires denses où naissent les étoiles, est principalement composée d’eau, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de méthanol et d’ammoniac.

Selon les chercheurs, cette glace pourrait être la source de matière organique qui aurait pu être apportée sur Terre, à travers des météorites appelées chondrites carbonées, qui représentent 85,7% des météorites qui tombent sur Terre.

Ces météorites métalliques contiennent un ensemble d’éléments chimiques potentiellement nécessaires à la chimie qui a précédé puis conduit à l’émergence de la vie sur Terre.

Sujet connexe : La vie pourrait être partout dans l’univers

Testé en laboratoire

Ce que la nouvelle recherche a montré, c’est que la glace interstellaire peut en fait former des molécules organiques à partir de ses ingrédients de base, comme l’expliquent les chercheurs dans un communiqué.

Dans cette étude, la glace interstellaire recréée en laboratoire avec ses trois composants de base a été irradiée avec des rayons ultraviolets (UV), qui font partie intégrante des rayons du soleil, et soumise à différentes températures.

Après ce processus, la glace interstellaire a provoqué la formation d’un résidu organique composé de milliers de molécules différentes.

Ce résidu est considéré comme analogue à une partie de la matière organique qui aurait été présente au niveau du disque protoplanétaire, avant la formation des planètes, des comètes et des astéroïdes, et qui est apparue plus tard à l’intérieur de ces comètes et astéroïdes.

Pour simuler l’évolution qu’aurait pu subir cette matière organique une fois incorporée aux astéroïdes, le résidu analogue obtenu en laboratoire a été soumis à une altération aqueuse en milieu anoxique, c’est-à-dire qu’il a réagi avec de l’eau liquide en l’absence d’oxygène. à 150°C.

Après 100 jours sous l’altération de l’eau, le résidu analogue a subi une telle évolution chimique qu’il ne restait que 2% de sa composition d’origine, notent les chercheurs.

Ils ajoutent que la spectrométrie de masse à haute résolution a montré que la teneur finale se rapprochait de la matière organique identifiée au sein de la météorite de Murchison, la chondrite carbonée la mieux documentée, avec 46% de molécules organiques en commun, contre 28% des analogues qu’ils n’ont pas subi de détérioration aqueuse .

Ces résultats suggèrent qu’une partie de la matière organique des météorites pourrait donc être d’origine interstellaire et avoir subi une altération aqueuse partielle dans les astéroïdes.

Ce travail prouve que trois molécules présentes dans les zones de formation des systèmes planétaires et soumises aux processus d’altération qui ont pu subir lors de la formation de notre système solaire, suffisent à former une diversité moléculaire importante, proche de celle des météorites.

La conclusion tirée de cette étude est que la vie sur Terre pourrait être le résultat de météorites qui se sont écrasées sur notre planète avec les ingrédients nécessaires à la vie, provenant de la même glace interstellaire qui aurait donné naissance à notre Soleil. Et quelque chose de non moins pertinent : la même chose aurait pu se produire aussi dans d’autres systèmes planétaires.

Référence

Exploration du lien entre les glaces moléculaires des nuages ​​et la matière organique chondritique en laboratoire. G. Danger et al. Nature Communications volume 12, Numéro d’article : 3538 (2021). DOI : https : //doi.org/10.1038/s41467-021-23895-2

Image du haut : Formation et évolution de la matière organique dans notre système solaire depuis le nuage moléculaire d’origine jusqu’à son évolution dans les corps météoritiques d’origine. © V. Vinogradoff, PIIM (CNRS / MU)